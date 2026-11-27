Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, заповзятливий полковник розгорнув свою діяльність у Хмельницькому районі, де облаштував повноцінну майстерню.

Із серпня по листопад 2026 року троє військовослужбовців роти матеріально-технічного забезпечення щодня працювали звичайними автослюсарями в майстерні командира військової частини.

Щоб приховати відсутність механіків на службі, командир офіційно включав їх до складу мобільних вогневих груп. У Хмельницькій спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Західного регіону уточнили: за паперами ці люди мали збивати ворожі повітряні цілі, а в реальності – крутили гайки, відновлюючи американські машини свого начальника.

Масштаби бізнесу полковника вражають, адже під час обшуків на території приватної СТО правоохоронці знайшли цілий склад. Слідчі вилучили три готові автомобілі, 11 кузовів від ввезених з-за кордону машин, а також купу двигунів та запчастин.

"Окрім автомобільного заліза, на території станції виявили військове спорядження, гранати та елементи боєприпасів. Також у фігурантів знайшли солідну касу: понад 35 тисяч доларів, 4,6 тисячі євро та 136 тисяч гривень готівкою, – зазначають представники прокуратури.

Під прикриттям полковника діяв невеликий ремзавод, де підлеглі замість військової служби ремонтували автомобілі свого командира. Фото: з матеріалів слідства

Наразі суд відправив полковника та двох його підлеглих під варту з правом внесення застави, а самого організатора СТО вже звільнили з посади.

"Один військовослужбовець, якого командир залучив до цієї діяльності, загинув до проведення обшуків. Його знайшли вдома з вогнепальним пораненням, завданим зі службової зброї. Обставини смерті розслідує Національна поліція, зокрема, перевіряється версія доведення до самогубства, – уточнює у своєму релізі Державне бюро розслідувань.

Схеми з автомобілями стають масовими

Як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні випадки використання авто, особового складу чи майна для власного збагачення фіксуються регулярно. Нещодавно на Київщині викрили родину, яка завезла під виглядом гуманітарки 78 машин і просто розпродавала їх через інтернет.

Тоді замість передачі Силам оборони ділки встигли реалізувати щонайменше 29 транспортних засобів приватним особам. Ще 49 автомобілів, серед яких було чимало звичайних кросоверів, правоохоронці знайшли під час обшуків повністю підготовленими до продажу.