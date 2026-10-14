Замість запаски – пасажир: за 400 доларів прикордонник може "сісти" на сім років

Як повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, обвинувальний акт щодо 38-річного старшого сержанта скеровано до суду. Слідство встановило, що інспектор погодився посприяти незаконному перетину кордону з Молдовою за скромну винагороду.

Сама історія почалася з того, що мешканець Одещини натрапив у TikTok на відео про нелегальний виїзд за кордон. Зв'язавшись із ділками через Telegram, він дізнався прайс – 5,5 тисячі доларів за весь маршрут до сусідньої країни.

Організатори схеми, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, запропонували прикордоннику 400 доларів. За ці гроші він мав забезпечити безперешкодний проїзд "клієнта" через блокпости Держприкордонслужби та ТЦК.

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Креатив у багажнику та провал операції

Увечері 30 березня 2026 року водій забрав пасажира в обумовленому місці Чернівецького району. Під'їжджаючи до контрольного пункту, він наказав чоловікові залізти в багажник і сховатися в ніші, де зазвичай лежить запасне колесо.

Трохи тісно було в ніші під запаскою, але організатори обіцяли "туристу" компенсувати дискомфорт гарантованим переправленням через кордон. Фото: з матеріалів слідства

Такий маневр дозволив успішно пройти першу перевірку, і автомобіль рушив далі. Проте фортуна відвернулася від них дорогою до кордону – машину зупинили оперативники Держприкордонслужби, які й викрили нелегального пасажира.

Наразі прикордонник повністю визнав свою провину. Цікаво, що після інциденту він продовжив службу, але вже в бойовому підрозділі на східному напрямку.

Схованки в авто стають трендом

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, контрабандисти регулярно використовують конструктивні особливості автомобілів. Наприклад, на Одещині водій пікапа Volkswagen Amarok намагався вивезти чоловіка, сховавши його в таємному відсіку багажника, але злякався раптового патруля і висадив пасажира посеред дороги.

А в іншому епізоді втікача взагалі втиснули у крихітний ящик для інструментів у напівпричепі вантажівки Iveco. Тоді за таку екстремальну поїздку по ямах організатори вимагали 5000 доларів.