Замовляв у Європі, продавав в Україні: на Тернопільщині викрили схему з гуманітарними авто

Затриманому чоловіку повідомили про підозру у контрабанді транспортних засобів. За даними слідства, замість передачі військовим автомобілі продавалися приватним покупцям.

Загальна вартість незаконно ввезених транспортних засобів перевищує 1,2 мільйона гривень. Про це повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі та Головному управлінні Нацполіції області.

Читайте також Житель Тернопільщини заплатив 431 тисячу гривень за Renault Trafic, але машину навіть не побачив

Які автомобілі купували в Європі

За версією слідства, 57-річний житель Чортківського району упродовж липня-грудня минулого року організував схему ввезення автомобілів з країн Євросоюзу.

Для цього він підшуковував транспорт на закордонних інтернет-майданчиках. Серед автомобілів, що фігурують у справі, правоохоронці називають Volvo XC90, Mitsubishi L200, Hyundai Santa Fe, Ford Ranger XLT Thunder та мікроавтобуси Volkswagen серії Transporter.

Загалом, за даними слідства, вдалося задокументувати ввезення таким чином до України семи транспортних засобів.

Автомобілі заздалегідь підбиралися для продажу під конкретний попит марок і моделей. Фото: поліція Тернопільщини

На кордоні автомобілі ставали "гуманітаркою"

Щоб уникнути митних платежів, автомобілі декларували як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ.

Для переміщення транспорту через кордон підозрюваний залучав людей, які не були обізнані зі справжньою метою оборудки. За даними прокуратури, для перегону автомобілів використовувалися наймані водії, зокрема жінки.

Читайте також Шахрай обіцяв військовому привезти авто для фронту, але втік з грошима

Документи для митного оформлення містили неправдиві відомості про призначення транспортних засобів. При цьому представники благодійних організацій, чиї реквізити використовувалися під час оформлення, могли не знати про справжній задум організатора схеми.

Замість фронту – продаж клієнтам

Після ввезення на територію України автомобілі не передавалися військовим підрозділам або гуманітарним організаціям.

За даними слідства, транспорт доставляли до Чортківського району, після чого використовували для власних потреб або продавали через налагоджену схему збуту.

Фігурант справи, ймовірно, планував й далі активно розвивати свій бізнес, але не склалося. Фото: прокуратура Тернопільщини

Прокуратура зазначає, що два останні автомобілі підозрюваний реалізував постійним клієнтам за 8,1 тисячі доларів США.

Що загрожує фігуранту

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України – контрабанда підакцизних товарів у значному розмірі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Тернопільській області за оперативного супроводу Управління СБУ в області та процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.