Запас ходу вражає: BMW вивела на тести свій перший електричний універсал 3 Series

Як повідомляє видання Motor1, прототип майбутньої моделі наразі проходить фінальні випробування у камуфляжі, який вже майже не приховує особливостей кузова. Логіка підказує, що передня частина авто буде ідентичною до седана i3 задля економії на виробництві, а от від середньої стійки дизайн отримає власну ідентичність.

Судячи зі шпигунських відео, заднє скло більше не відкриватиметься окремо від дверцят багажника. Раніше таку ж фішку втратив і більший універсал 5 Series Touring, що інженери пояснили боротьбою за кращу аеродинаміку, а не банальним скороченням витрат.

Космічний салон та кінець епохи iDrive

Коли новинка дебютує наступного року, вона запозичить у седана майже всю електроніку, включно з величезним 17,9-дюймовим центральним сенсорним екраном. Традиційну панель приладів замінить система Panoramic Vision – проєкція на всю ширину лобового скла, яка виводить ключові дані прямо перед очима водія. Водіям запропонують опціональний 3D-проєкційний дисплей та розширені можливості налаштування віджетів.

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Запас ходу та швидкість зарядки

Далекобійність стане головним козирем моделі, адже власники універсалів зазвичай люблять подорожувати на великі відстані. Споріднений седан здатен проїхати до 912 кілометрів на одному заряді за циклом WLTP, проте важчий та менш обтічний кузов Touring трохи зменшить цей показник.

Попри це, архітектура підтримуватиме надшвидку зарядку потужністю до 400 кВт. За ідеальних умов на терміналі достатньо постояти всього 10 хвилин, щоб поповнити батарею на 400 кілометрів пробігу.

Чи буде бензинова альтернатива?

Для прихильників класичних моторів є хороші новини, адже у Мюнхені серйозно розглядають можливість випуску бензинового наступника актуальної 3 Series Touring. Проєкт під внутрішнім індексом G51 базуватиметься на платформі CLAR та отримає бензинові й плагін-гібридні установки.

А от дизельних двигунів під капотом універсала чекати не варто. Компанія вже прибрала агрегати на важкому паливі з лінійки нового седана, тому повертати їх заради однієї модифікації кузова немає жодного сенсу.

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