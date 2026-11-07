"Запорожець" перетворили на міні-Hummer: саморобний автомобіль бере родовід у Дніпрі

З-поміж саморобних автомобілів трапляються проєкти, що дивують потужністю двигуна чи складністю конструкції. Але іноді достатньо старого радянського автомобіля, кількох металевих труб і нестандартного погляду на звичні речі.

Саме так з'явився незвичайний мініпозашляховик, який нагадує зменшену копію Hummer. Про це йдеться у публікації українського самобутнього й талановитого майстра автомобільних рішень Андрія Воловицького у Facebook-спільноті "Авто саморобки, саморобна авто мото техніка своїми руками".

Андрій Воловицький із Дніпра, відомий серед автомобільних ентузіастів як колекціонер і конструктор саморобної техніки. Ще у 2018 році про його незвичайний автомобіль писало місцеве видання Gorod.dp.ua, називаючи машину "Хаммеренком". За словами автора проєкту, історія переробки почалася приблизно за 10-15 років до його нещодавньої розповіді у Facebook.

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Упізнали? Але це не репліка Hummer, а ЗАЗ-968, зроблений не у Запоріжжі, а в Дніпрі. Фото: Андрій Воловицький



Замість реставрації – повністю інша конструкція

Вихідною точкою став старий ЗАЗ-968, який уже встиг попрацювати й перевезти чимало мішків із картоплею. Відновлювати його в оригінальному вигляді майстер не став: замість цього вирішив використати наявні в гаражі металеві труби різного перерізу.

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З них виготовили просторову раму – основу майбутнього автомобіля. Саме вона дала змогу відійти від силуету звичайного "Запорожця" й створити машину з характерними для позашляховиків прямими лініями, високими бортами та відкритим салоном.

Зовнішні панелі також виготовляли під нову конструкцію. У проєкті використали пластик і рифлений алюміній, що дозволило сформувати незвичний кузов без необхідності відтворювати заводські форми ЗАЗ-968.

Це не креслення з кульманів КБ, де роками конструктори вимальовували майбутні моделі автомобілів, а зроблені від руки в зошиті у клітинку графічні образи двомісного "Запорожця". Графіка: Андрій Воловицький

Спереду встановили масивний захисний бампер, вертикальну решітку, круглі фари та додаткові світлові прилади над лобовою частиною. Відкриту конструкцію доповнили трубчастим каркасом, який візуально нагадує силовий захист і дуги безпеки позашляхової техніки.

У результаті вийшов невеликий автомобіль із доволі брутальною зовнішністю. Водночас це не копія конкретної моделі Hummer, а авторська інтерпретація її впізнаваного стилю.

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База від "Запорожця": двигун ззаду та задній привід

Попри радикальні зміни зовнішності, майстер не відмовився від усіх оригінальних агрегатів. За оприлюдненим описом проєкту, автомобіль зберіг двигун, механічну коробку передач, підвіску та рульове керування від ЗАЗ-968.

Силовий агрегат розташований позаду – так само, як у базового автомобіля. Це одна з головних конструктивних особливостей, яка відрізняє саморобку від традиційних рамних позашляховиків із переднім розташуванням двигуна.

Інженерне бачення, дизайнерські рішення Андрія Воловицького та його прагнення створити естетично й технічно виважений продукт ринкового попиту переконують, що Україна й справді має таланти. Колаж: Авто24

За наявними даними, технічні характеристики машини ЗАЗівські. Тут той самий карбюраторний двигун кормового розміщення об'ємом 1,2 л та силовим потенціалом 45 к. с. Привід також задній, а коробка передач класична – механічна. Підвіска та рульова система оригінальні – від ЗАЗ-968.

Ці параметри наведені в описах проєкту, однак незалежних вимірювань динаміки, витрати пального чи максимальної швидкості у відкритих матеріалах немає.

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Важливо й те, що зовнішність позашляховика не означає наявності повного приводу. За доступними даними, машина має задній привід, тому називати її повнопривідним автомобілем або прирівнювати її прохідність до серійного Hummer було б неправильно.

Це й справді пригодницький автомобіль, хоча без повного приводу. Фото: Андрій Воловицький

Простий салон і мінімум зайвого

Окремої уваги заслуговує зовнішнє оформлення ходової частини. На фотографіях видно широкі шини, колісні диски з білими ободами та відкриті елементи підвіски. Таке поєднання підсилює враження від автомобіля, хоча саме по собі не дає змоги визначити його реальні можливості на бездоріжжі.

Салон виконаний у простому утилітарному стилі. Тут немає спроб відтворити комфорт сучасного легкового автомобіля: відкритий кузов, окремі сидіння, мінімалістичне оформлення та конструктивні елементи, залишені на видноті, відповідають загальній концепції саморобки.

За словами автора, машина певний час їздила Дніпром, виїжджала до навколишніх лісосмуг і брала участь в авторетрошоу. Згодом автомобіль вирушив працювати на територію великого заповідника. Подальша доля проєкту потребує уточнення.

Основна агрегатна комплектація тут від ЗАЗ-968, а все інше – звідусіль по ниточці й плюс власна фантазія поєднання всього в одне гармонійне ціле. Фото: Андрій Воловицький

Не серійний автомобіль, а приклад технічної творчості

Історія цього міні-Hummer цікава передусім тим, що майстер не намагався зробити зі старого ЗАЗу швидкісний спорткар чи дорогу репліку американського позашляховика. Він використав доступні матеріали й агрегати, щоб створити машину з власним характером.

Подібні проєкти демонструють інший бік автомобільного хобі: тут важливі не лише заводські характеристики, а й уміння спроєктувати раму, компонувати вузли, виготовляти кузовні панелі та пристосовувати знайому техніку до нового задуму.

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ЗАЗ-968 свого часу був масовим і відносно простим автомобілем. У цьому випадку його агрегати отримали зовсім інше оточення – замість компактного кузова з округлими формами з'явилася відкрита машина з геометричним силуетом і виразною позашляховою стилістикою.

І хоча за технічними характеристиками цей саморобний автомобіль не претендує на рівень справжнього Hummer, у нього є інша перевага: це унікальна конструкція, створена руками українського майстра. А головна інтрига полягає в тому, скільки саме оригінальних рішень довелося реалізувати, щоб старий "Запорожець" перетворився на такий незвичайний автомобіль.