Заправка за 5 хвилин і жодного вихлопу: Toyota розкрила характеристики водневого пікапа Hilux

Як повідомляє Motor1, на виставці IAA Transportation 2026 у Ганновері Toyota розкрила плани щодо свого майбутнього пікапа на водневих паливних елементах (FCEV). Машина побудована на базі актуального дев'ятого покоління Hilux, але замість звичного дизеля під капотом працюватиме технологія від седана Mirai.

Таким чином, він виконуватиме роль робочої конячки, яка взагалі не забруднює повітря – з вихлопної труби капатиме лише чиста вода. При цьому не потрібно годинами стояти біля розетки. Заправка воднем займає від трьох до п'яти хвилин, що зіставно зі звичайним візитом на класичну АЗС.

Водень проти батарейок

Водневий Hilux зможе проїжджати близько 400 кілометрів на одному баку та тягнути за собою причіп вагою 2,5 тонни. Для порівняння, суто електрична версія пікапа має скромніший запас ходу в межах 245 кілометрів і тягне трохи більше 2 тонн. Різниця у 500 кілограмів на гаку – це вирішальний аргумент для фермерів чи будівельників, які щодня перевозять важке обладнання.

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Коли чекати на дорогах

Першими клієнтами у 2028 році стануть європейські корпоративні парки. Протестувати технологію на витривалість японці планують ще раніше – спеціальна версія водневого Hilux поїде підкорювати ралі Дакар вже у 2027 році.

Що стосується України, то головною перепоною для таких авто залишається інфраструктура. Поки в Європі працює близько 200 водневих заправок, у нас ця мережа відсутня. Тому найближчими роками українським фанатам пікапів доведеться покладатися на перевірені часом двигуни внутрішнього згоряння.