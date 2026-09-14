Зарядка за 20 хвилин і 600 км ходу: BYD показав тягач, який змусить європейців нервувати

Як пише видання Electrek, повноцінна прем'єра лінійки комерційної техніки відбулася на виставці IAA Transportation 2026. Головною зіркою стенда став тягач ETT 44 з колісною формулою 4x2, розрахований на роботу у складі 44-тонного автопоїзда.

Для транспортного бізнесу час – це гроші, і вантажівка заробляє лише тоді, коли їде. Тому BYD зробив ставку на швидкість поповнення енергії. Від звичайної станції CCS2 тягач бере до 420 кВт і заряджається за годину. Але якщо підключити його до фірмової системи Megawatt Charging System потужністю понад 1,5 МВт, батарея стрибає з 20% до 80% приблизно за 20 хвилин. За цей час водій якраз встигне випити кави та оформити документи на вантаж.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Машина отримала фірмову батарею Blade Battery на 651 кВт-год та 851-вольтну архітектуру. Пікова потужність сягає 1000 кінських сил, а заявлений запас ходу становить 600 кілометрів. Виробник дає гарантію на акумулятор на 10 років або 1,2 мільйона кілометрів пробігу. Крім того, тягач "в базі" має адаптивний круїз-контроль, систему екстреного гальмування та контроль сліпих зон.

Конкуренція та європейські реалії

BYD пропонує перевізникам не просто машину, а готове рішення: вантажівку, батарею, мегаватний зарядний пристрій та фінансування "в одному вікні". Це серйозний козир проти європейських брендів. Наприклад, нещодавно MAN розсекретив новий електротягач eTGX із запасом ходу 720 км, але європейські виробники поки залежать від сторонніх мереж зарядних станцій, які будуються досить повільно.

Китайці ж мають величезний досвід розгортання інфраструктури. Єдиною перепоною для експансії BYD на європейському ринку важких вантажівок можуть стати мита та регуляторні обмеження ЄС, які вже діють для легкових електромобілів з Піднебесної. Проте тенденція очевидна: комерційний транспорт стрімко електрифікується. Це підтверджують і рекордні продажі електричних спецмашин SANY, які розходяться по всьому світу сотнями одиниць щомісяця.