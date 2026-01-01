Зарядка за 5 хвилин і ціна 10 000 доларів: чим дивує новий BYD Seagull

Як повідомляє видання InsideEVs, один із найпопулярніших китайських електрокарів пережив масштабну зміну поколінь. Новий BYD Seagull (який у Європі продається під назвою Dolphin Surf) зберіг свій привабливий стартовий прайс у 10 тисяч доларів, але технічно це тепер зовсім інша машина.

Для українських водіїв, які все частіше придивляються до бюджетних "електричок" з Китаю, це означає появу дуже серйозного гравця на ринку. Головна фішка новинки – 800-вольтова архітектура з фірмовою технологією Flash Charging. Зарядити батарею до 70% можна всього за 5 хвилин, а до 97% лише за 9 хвилин. Тобто зупинка на трасі займе стільки ж часу, скільки звичайна заправка бензинового авто.

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Більше місця та задній привід

Інженери BYD повністю змінили компонування. Якщо раніше мотор стояв спереду, то тепер 127-сильний двигун розмістили на задній осі. Це не лише додало динаміки (попередник мав лише 73 сили), а й звільнило місце під капотом для повноцінного багажника. Сама машина витягнулася на 425 мм у довжину, а колісна база зросла на 150 мм.

Тепер у салоні комфортно розмістяться п'ятеро людей, а не четверо, як було раніше. Замість балки ззаду тепер стоїть незалежна багатоважільна підвіска. Покупцям пропонують дві літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї на вибір: 30 кВт-год або 39,2 кВт-год. Запас ходу за китайським циклом CLTC складе приблизно 320 та 420 кілометрів відповідно. Для міської експлуатації цього вистачить із головою.

Технологічна гонка

BYD задає дуже високий темп у швидкості заряджання. Нещодавно ми писали, що Geely показала свою систему, яка додає 70% заряду за 4 хвилини. Проте BYD має козир у рукаві – величезну мережу власних надшвидких станцій, яку компанія зараз активно розгортає не лише в Азії, а й у Європі. Тож цілком імовірно, що незабаром оновлений Seagull добереться і до нашого континенту в адаптованій під європейські стандарти безпеки версії.