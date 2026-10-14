Зарядка за 5 хвилин та 764 "конячки": BYD привіз у Париж величезний кросовер Atto 8

Зовні новий флагман бренду не виглядає революційно і є радше передбачуваною сумішшю знайомих дизайнерських рішень компанії. Проте справжня сенсація ховається під кузовом автомобіля, який готується скласти серйозну конкуренцію європейському кросоверу Škoda Peaq.

Кросовер оснастили другим поколінням фірмової батареї Blade з вражаючою ємністю 115 кіловат-годин. Завдяки технології Flash Charging повний цикл заряджання від 10 до 97 відсотків займає лише дев'ять хвилин. Якщо ж ви поспішаєте, то зупинка для поповнення енергії до 70 відсотків триватиме п'ять хвилин – це швидше, ніж заправити повний бак бензинового авто і розрахуватися на касі.

Навіть у лютий мороз при мінус 30 градусах система працює стабільно й заряджає батарею з 20 до 97 відсотків за 12 хвилин. Звісно, для таких космічних швидкостей потрібні спеціальні термінали, тому BYD обіцяє розгорнути мережу з трьох тисяч надшвидких станцій по всій Європі вже до кінця 2027 року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Дві версії та розкішний салон

П'ятиметровий Atto 8 пропонуватимуть у двох технічних виконаннях. Базова версія Design отримала задній привід та один електромотор на 456 кінських сил, який розганяє важку машину до сотні за 8 секунд. Зате запас ходу тут цілком пристойний – 652 кілометри на одному заряді.

Для тих, хто любить динаміку, підготували повнопривідну модифікацію Excellence з двома моторами загальною потужністю 764 кінські сили. Цей сімейний гігант вистрілює до першої сотні всього за 4,6 секунди, хоча дальність ходу при цьому падає до 602 кілометрів.

Статус флагмана зобов'язує до багатого оснащення, тому вже в базі кросовер має панорамний дах, величезний 26-дюймовий проєкційний дисплей та подвійні бездротові зарядки для смартфонів потужністю 50 Вт. Крісла першого та другого рядів отримали підігрів, вентиляцію і масаж, а в топовій комплектації між сидіннями ховається ще й повноцінний холодильник. Продажі в Європі стартують навесні 2027 року.

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