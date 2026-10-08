Укр
Ру

Заряджається за 20 хвилин і тягне дві тонни: Hyundai показав крутий електричний фургон STARIA Cargo

Компанія Hyundai офіційно представила повністю електричний комерційний фургон STARIA Cargo із запасом ходу до 450 кілометрів.
Фургон Hyundai STARIA Cargo: опис, фото, прогноз

ФОТО: Hyundai|

Фургон STARIA Cargo створений для інтенсивного комерційного використання на ринку Європи

Валентин Ожго
logo8 жовтня, 19:10
logo0
logo0 хв

Як повідомляє офіційний дистриб'ютор Хюндай Мотор Україна, публічний дебют моделі відбудеться 12 жовтня на Паризькому автосалоні.

Автомобіль отримав електромотор на 218 кінських сил та батарею місткістю 84 кВт-год, що забезпечує динаміку на рівні звичайних легковиків.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Потенціал батареї відновлюється на раз-два

Завдяки архітектурі на 800 В новинка заряджається до 80% всього за 20 хвилин, що робить її ідеальним варіантом для інтенсивного міського бізнесу. Це встановлює новий стандарт у сегменті електричних LCV. У поєднанні зі значним запасом ходу STARIA Cargo це мінімізує простої та допомагає бізнесу максимізувати продуктивність.

Для заряджання в депо та упродовж ночі ідеально підходить бортовий зарядний пристрій змінного струму потужністю 11 кВт, розрахований на щоденне використання.

На вигляд STARIA Cargo маленька, але у сегменті електричних LCV вона свою нішу гарантовано матиме. Фото: Hyundai

Не тільки везе, але й тягне

Фургон створений спеціально для європейського ринку та має серйозні вантажні можливості. У просторий відсік легко поміщаються три європіддони, корисне навантаження становить 1040 кілограмів, а на додачу машина здатна тягнути причіп масою до двох тонн.

"Бізнес не повинен обирати між електрифікацією та продуктивністю. Саме тому інженери поєднали великий запас ходу з об'ємним вантажним відсіком, на який щодня покладаються підприємці, – зазначив президент Hyundai Motor Europe Хав'єр Мартіне.

Тримісна кабіна забезпечить комфорт навіть в взимку, коли сезонний одяг трохи відбирає простору в салоні. Фото: Hyundai

Hyunda водієві допоможе

У салоні водія зустрічає сучасна мультимедійна система з 12,3-дюймовим екраном та комплекс безпеки SmartSense. У продаж на європейському ринку ця електрична вантажівка надійде у другій половині 2026 року.

Комплексні технології допомоги водієві Hyundai SmartSense додатково забезпечать впевнену та зручну щоденну експлуатацію.

#Фото #Вантажівки #Електромобіль #Новини #Hyundai #Автоновинка
Реклама