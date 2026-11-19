Офіційний пресреліз на порталі Volkswagen Newsroom повідомляє, що світова прем'єра гарячої новинки відбулася рівно через рік після виходу базової моделі поточного покоління. Автомобіль пройшов фінальні тестування та налаштування на гоночних треках, щоб перенести максимальний потенціал динаміки на дороги загального користування.

Новий двигун та вражаючі цифри

Під капотом найпотужнішого європейського SUV від Volkswagen тепер працює 2,0-літровий турбомотор EA888 evo5, доповнений 48-вольтовою м'якою гібридною системою. Ця зв'язка видає 245 кВт або 333 кінські сили та 420 Нм крутного моменту.

Завдяки електричному компресору тяга відчутно зростає вже на низьких обертах, тому кросовер прискорюється без жодних провалів. Максимальна швидкість традиційно обмежена електронікою на позначці 250 кілометрів за годину.

"Використання 48-вольтової технології в моделі R застосовується вперше, що дозволяє суттєво економити пальне завдяки системі рекуперації та руху накатом", – зазначають у Volkswagen.

Повний привід та розумне шасі

Інженери оснастили машину фірмовою системою повного приводу 4MOTION із векторизацією крутного моменту R-Performance. Спеціальний дільник на задній осі вміє перекидати тягу не лише між осями, а й між лівим та правим задніми колесами. Це означає, що навіть на слизькому покритті або під час різких маневрів автомобіль залишається максимально слухняним. За комфорт та керованість відповідає адаптивна спортивна підвіска DCC, яка входить до базової комплектації.

Гоночні режими та ексклюзивне оснащення

Справжній характер кросовера розкривається натисканням синьої кнопки R на кермі, яка активує екстремальні налаштування. Серед цікавих фішок – профіль Special, розроблений спеціально для легендарної траси Нюрбургринг, та режим Drift для ефектного проходження поворотів у стилі ралійних авто.

Зовні заряджену версію легко впізнати за агресивним бампером, специфічним дифузором та 19-дюймовими легкосплавними дисками Zandvoort. Ззаду красується вихлопна система з чотирма патрубками, яку за бажанням можна замінити на легкий титановий аналог від Akrapovič.

У салоні водія зустрічають спортивні сидіння з синім контрастним простроченням та цифрова панель приладів із гоночною телеметрією. Приємним бонусом стане ефектний запуск двигуна: якщо затиснути кнопку старту на півтори секунди, мотор одразу розкрутиться до 3000 обертів, видаючи глибокий спортивний рик.

Попередні продажі новинки в Німеччині стартують вже завтра. Вартість гарячого кросовера починається від 59 995 євро.

Що ще готує Volkswage

Нагадаємо, що компанія днями засвітила загадковий концепт найдикішого хетчбека GTI у своїй історії, над яким працювала команда молодих стажерів бренду.