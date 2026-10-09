Заробили 200 тисяч євро на "туристах": на Буковині судитимуть організаторів високотехнологічної схеми

Як повідомляють прокуратура та поліція Чернівецької області, організатором злочинного угруповання виявився 43-річний місцевий житель прикордоння. До свого бізнесу він залучив ще шістьох спільників, які ідеально орієнтувалися в гірській та лісовій місцевості.

У квітні нинішнього року редакція Авто24 писала про цих ділків, вказавши на найпотужніший транспортний хаб для "туристів" у селі за вісім кілометрів від Румунії. Клієнтів спочатку звозили до спеціально облаштованих хабів, де вони чекали слушного моменту.

Перехід кордону відбувався виключно вночі та за сприятливої погоди, а групи складалися з п'яти-семи осіб.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Трансфер обходив стороною блокпости, а кінцева зупинка – транспортний хаб у селі біля кордону. Колаж: Авто24

Високотехнологічний підхід до конспірації

Щоб не потрапити до рук прикордонників, ділки використовували серйозний арсенал спецтехніки. Маршрути контролювали за допомогою тепловізорів, приладів нічного бачення, біноклів та навіть детекторів дронів і фотопасток.

Між собою провідники спілкувалися виключно по раціях, використовуючи вигадані імена та спеціальні позивні. За такий супровід кожен втікач мав викласти від 5 до 15 тисяч євро.

Фінал прибуткової схеми

Слідчі Нацполіції спільно з прикордонниками задокументували щонайменше чотири успішні переходи, якими скористалися понад 20 чоловіків. Під час фінальних обшуків в одному з перевалочних пунктів правоохоронці знайшли ще шістьох клієнтів, які саме готувалися до нічного марш-кидка.

Слідчі встановили та задокументували чотири успішні переходи, один з яких завершився повним провалом високотехнологічної схеми переправлення людей через кордон. Фото: з матеріалів слідства

Наразі обвинувальний акт щодо п'ятьох ключових фігурантів уже скерували до суду, а матеріали щодо ще двох виділили в окреме провадження. Дії чоловіків кваліфікували за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Тепер замість надприбутків організаторам світить до дев'яти років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.