Завдяки ліжку дружина військового чинуші стала власницею Toyota Land Cruiser, але їздить чоловік

Однак "шила у мішку" не сховати: прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомили про підозру начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління. Прізвище та звання у повідомленні не називається, а лише констатується факт.

Поки посадовцю тилової служби інкримінують недбале ставлення до служби під час воєнного стану та внесенні неправдивих даних у декларацію.

Солдатські ліжка з цінником елітних готелів

Ймовірно, судитимуть чиновника тилової служби за зловживання під час оборонних закупівель. У ході слідства встановлено, що у вересні 2023 року очолюване цим керівником управління придбало 2 000 двоярусних ліжок за 11,28 млн грн. Ось тільки їх реальна вартість становила близько 7,3 млн грн.

Таким чином з кишені платників податків управління переплатило понад чотири мільйони гривень. І це стало підставою віднести ті збитки на дії посадовця.

Процесуалні дії щодо підозрювальних у злочині. Фото: оперативна зйомка

"Маржі" з ліжок на Toyota вистачило з запасом

За дивним збігом обставин у родині чиновника в 2023 році з'явився автомобіль Toyota Land Cruiser 2022 року впуску, який зареєстрували на дружину чиновника. Щоправда, у декларації посадовця автівка за 3,3 млн грн не відображена.

Не вказано й те, що через якийсь час Land Cruiser зі зрозумілих причин терміново продали й записали на іншу особу.

Від перестановки доданків сума не змінюється

Дружина посадовця за документами позбулася машини, однак родина цим не дуже переймалася.

Оборудка виявилася фіктивною, бо переоформленою машиною продовжував користуватися обвинувачений у зловживанні службовим становищем тиловик.

Досудове розслідування завершено. Справу передано до суду.

Тиловики діють нахабно й цинічно

Окремо Черкаська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону повідомила про підозру трьом особам – колишньому керівнику квартирно-експлуатаційного відділу, його підлеглій та підприємцю.

За даними слідства, у 2022–2023 роках вони організовували тендери під заздалегідь визначених ФОПів і укладали контракти на ремонт військових об’єктів за завищеними цінами. Держава втратила понад 1,9 млн грн.

Збитки сягають мільярдів

У 2026 році спеціалізовані прокуратури у сфері оборони повідомили про підозру 53 особам у 28 провадженнях щодо зловживань та недбалості під час оборонних закупівель.

Загальна сума завданих збитків – понад 3,43 млрд грн. Не мільйонів