Завернуть прямо від віконця: як водіям правильно готувати документи для візиту в МВС

За інформацією пресслужби Головного сервісного центру МВС, щодня адміністратори обробляють сотні звернень щодо реєстрації транспорту чи обміну посвідчень, проте значна частина з них гальмується через банальну неуважність. Найчастіше людям відмовляють або переносять запис через прострочені паспорти, відсутність оригіналів чи розбіжності в персональних даних.

Особливу увагу фахівці радять звертати на збіг прізвища та імені в усіх довідках. Це критично важливо для тих керманичів, які нещодавно змінили прізвище після одруження, але забули оновити супутні папери.

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Де шукати правильний перелік

Щоб не вгадувати, які саме ксерокопії чи витяги знадобляться, відомство створило зручний розділ Послуги на своєму офіційному сайті. Там для кожної процедури прописаний чіткий покроковий алгоритм, актуальна вартість та вичерпний чек-лист для фізичних і юридичних осіб.

"Завчасна підготовка – це запорука вашого спокою та нашого сервісу", – наголошують представники установи. Вони також нагадують, що у разі виникнення сумнівів завжди можна зателефонувати на гарячу лінію або написати на офіційні сторінки МВС у Фейсбук чи Інстаграм.

Що ще варто знати водіям

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, проблеми з документами – не єдина причина, через яку авто можуть не зареєструвати з першого разу. Угода часто зривається через невідповідність VIN-коду, наявність неоформленого газового обладнання або арешти від виконавчої служби.

Водночас чимало бюрократичних процедур зараз можна пройти взагалі без фізичного візиту до кабінетів. Наприклад, перереєструвати легковик, замовити індивідуальні номери чи обміняти водійське посвідчення цілком реально через застосунок Дія або електронний Кабінет водія, замовивши доставку готового пластику поштою.