Zeekr готує гучні прем'єри до свого п'ятиріччя: оновлені 007 та 007 GT і ювілейний 001

Очікується, що оновлення торкнеться не лише дизайну, а й технологічної частини, що ще більше зміцнить позиції марки у преміум-сегменті електрокарів, пише CarNewsChina.

Оновлений Zeekr 007: більше спорту і нові технології

Седан Zeekr 007 отримав більш агресивний і динамічний вигляд. Передня частина тепер має нові вентиляційні елементи, а також доступний карбоновий обвіс для тих, хто хоче підкреслити спортивний характер авто. Габарити також зазнали змін: довжина становить до 4880 мм, а колісна база – 2925 мм. Це прямо натякає на покращення простору в салоні та стабільності у русі.

Головна технічна новинка – перехід на 900-вольтову архітектуру, що забезпечує швидшу зарядку та ефективніше використання енергії. Крім того, модель отримала новий потужний чіп Nvidia Drive Thor-U, який відповідає за системи допомоги водієві та автономні функції.

Zeekr 007 GT: практичність у форматі shooting brake

Версія Zeekr 007 GT залишається більш утилітарною альтернативою седану, але без втрати стилю. Формат shooting brake поєднує динамічний дизайн із практичністю універсала. Зовні зміни більш стримані, однак модель зберігає ті ж ключові технічні оновлення, включаючи нову електроніку та платформу.

Розміри майже ідентичні седану, з невеликою різницею у висоті. Саме такі моделі дозволили Zeekr зайняти сильні позиції в нішевому сегменті: за даними JATO Dynamics, бренд лідирував у світі за продажами моделей shooting brake у 2021–2025 роках.

Ювілейний Zeekr 001: ставка на імідж

Окрему увагу приверне спеціальна версія Zeekr 001 5th Anniversary Edition. Деталі поки що тримаються в секреті, але очевидно, що модель отримає унікальні дизайнерські рішення та, ймовірно, розширене оснащення.

Ціни зростуть, але причини очевидні

Оновлення не обійдеться без зростання вартості. За попередніми даними, Zeekr 007 GT може подорожчати на 5000–8000 юанів (приблизно $700–1200). Причиною є зростання цін напівпровідників і літієвих акумуляторів. Попри це, попит на моделі бренду залишається стабільно високим.