Зернова схема на $29 млн: суд арештував Lamborghini, оформлену на тещу підозрюваного

За даними слідства, організована група вивела з державної корпорації 105 тисяч тонн зерна. Загальна вартість збитків — понад $28,8 млн.

Після продажу продукції кошти "відмивали" через розгалужену систему банківських переказів, маскуючи їх під легальні доходи. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Читайте також Шахраї заробляли мільйони на авто для ЗСУ: організатора повернули в Україну

Люксовий слід

У ході розслідування детективи встановили, що один із підозрюваних користувався автомобілем Lamborghini, оформленим на тещу.

При цьому її офіційні доходи не дозволяли придбати таке майно, що й стало підставою для втручання прокурорів.

Арешт автомобіля – це ще не його конфіскація, адвокати ще попрацють над поверненням машини власнику. Фото: прокуратура України

Суд і арешт

Суд першої інстанції відмовив у накладенні арешту на авто. Втім, після оскарження Апеляційна палата ВАКС стала на бік обвинувачення - транспортний засіб арештовано.

Це рішення відкриває шлях до можливої конфіскації активів у разі доведення вини фігурантів.

Читайте також

Це ще не все…

У САП та НАБУ наголошують: головна мета — не лише покарання винних, а й повернення державі втрачених коштів.

Розслідування триває, встановлюється повний перелік активів, отриманих злочинним шляхом.