Зернова схема на $29 млн: суд арештував Lamborghini, оформлену на тещу підозрюваного

Приблизно така машина була у підозрювааного, і вона належить йому: арешт- це ще не конфіскація
За даними слідства, організована група вивела з державної корпорації 105 тисяч тонн зерна. Загальна вартість збитків — понад $28,8 млн.
Після продажу продукції кошти "відмивали" через розгалужену систему банківських переказів, маскуючи їх під легальні доходи. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Люксовий слід
У ході розслідування детективи встановили, що один із підозрюваних користувався автомобілем Lamborghini, оформленим на тещу.
При цьому її офіційні доходи не дозволяли придбати таке майно, що й стало підставою для втручання прокурорів.
Арешт автомобіля – це ще не його конфіскація, адвокати ще попрацють над поверненням машини власнику. Фото: прокуратура України
Суд і арешт
Суд першої інстанції відмовив у накладенні арешту на авто. Втім, після оскарження Апеляційна палата ВАКС стала на бік обвинувачення - транспортний засіб арештовано.
Це рішення відкриває шлях до можливої конфіскації активів у разі доведення вини фігурантів.
Це ще не все…
У САП та НАБУ наголошують: головна мета — не лише покарання винних, а й повернення державі втрачених коштів.
Розслідування триває, встановлюється повний перелік активів, отриманих злочинним шляхом.