Жінка на BMW X6 поплатилася елітним авто через схованку: митний пес зруйнував хитрий план

Як повідомляє Закарпатська митниця, інцидент стався на пункті пропуску Велика Паладь, куди місцева жителька заїхала смугою спрощеного контролю. Під час усного опитування вона впевнено заявляла, що не везе нічого забороненого, проте її знервована поведінка викликала підозри в інспекторів.

До перевірки елітного німецького кросовера залучили кінолога з німецькою вівчаркою на прізвисько Амур. Службовий пес блискавично відреагував на транспортний засіб, вказавши на наявність сторонніх предметів у салоні та кузові.

BMW X6 довелося розбирати

Митники чимало часу потратили, щоб дістатися до схованок. Контрабандні цигарки без українських акцизних марок були щільно запаковані у лівому та правому порогах, а також за панеллю приладів.

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Процедура поглибленого огляду за допомогою Амура. Фото: Закарпатська митниця

Щоб витягнути 1610 пачок тютюнових виробів, інспекторам довелося демонтувати колеса, підкрилки та заводські пластикові панелі. Очевидно, що до поїздки автомобіль серйозно готували в гаражних умовах.

Ціна ризику: конфіскація та кримінал

За такі фокуси законодавство передбачає суворе покарання. Відносно водійки склали протокол за порушення митних правил, який тягне за собою штраф у розмірі повної вартості товару та конфіскацію автомобіля як знаряддя правопорушення.

Наразі сигарети вартістю 160 тисяч гривень та сам BMW X6, який попередньо оцінили у понад 807 тисяч гривень, вилучили до рішення суду. Крім того, справою зацікавилося Бюро економічної безпеки, адже перевезення безакцизного тютюну має ознаки кримінального злочину.

Прихований від декларування товар може обернутися в статтю як адміністративного покарання, так і кримінального. Фото: Закарпатська митниця

Схованки в авто обходяться надто дорого

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні перероблювання автомобілів заради контрабанди регулярно призводять до втрати транспортних засобів. Лише на Закарпатті від початку року держава конфіскувала цілий автопарк порушників.

Серед вилучених машин опинилися мікроавтобуси Mercedes-Benz Sprinter, а також легковики Volkswagen Golf, Ford S-Max та Skoda Fabia. А нещодавно на Буковині митники буквально розпорпали салон фургона Renault Kangoo, власник якого також сподівався проскочити через зелений коридор із запакованими в кузов сигаретами.