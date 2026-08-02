Жінка вимагає від компанії Ілона Маска 10 мільйонів доларів після аварії під час тест-драйву Tesla

Аварія сталася у вересні 2024 року у штаті Вірджинія, зазначає Carscoops. За словами позивачки, співробітники дилерського центру знали, що це її перший досвід керування електромобілем, однак запевнили, що Model Y функціонує так само, як і звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.

Деталі інциденту та вплив рекуперативного гальмування

Проблема виникла під час руху міжштатною автомагістраллю. Коли водійка відпустила педаль акселератора на високій швидкості, спрацювала система агресивного рекуперативного гальмування, що стало для неї несподіванкою. Приголомшена нестандартною поведінкою автомобіля, Алемзевд Лоугалет вирішила з'їхати з траси та повернути кросовер до автосалону.

Під час зупинки на перехресті після включення зеленого сигналу світлофора водійка натиснула на педаль газу. Через активований режим Insane Mode електричний кросовер різко рвонув вперед із суттєво більшою силою, ніж вона очікувала. Автомобіль перетнув проїжджу частину, вилетів з дороги та врізався у будівлю перукарні, де після удару спалахнула пожежа. Внаслідок зіткнення позивачка отримала серйозні травми.

Позиція Tesla та потенційні наслідки для автоіндустрії