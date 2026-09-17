Жодного грама з шахти: Porsche створив акумулятор для електромобілів на 100% зі старих батарей

Як повідомляє видання Motor1, німецький автовиробник спільно з компанією Cylib успішно протестував нову технологію. Вони створили батарею, в якій літій, нікель, кобальт та марганець для катода не видобували з-під землі, а на 100% дістали зі старих акумуляторів. Це не просто суміш чи часткове додавання вторсировини – це повністю замкнений цикл.

Для українських водіїв, які придивляються до "електричок", це сигнал про глобальні зміни на ринку. Головна проблема електромобілів – дорога та екологічно брудна у виробництві батарея. Якщо технологія масштабується, виробники перестануть залежати від дефіцитної сировини. А це прямий шлях до стабілізації цін на самі авто та здешевлення заміни акумуляторів у майбутньому.

Як це працює на практиці

Пілотний проєкт стартував ще у 2025 році. А з травня 2026 року всі старі високовольтні батареї, які знімають з машин у німецьких дилерських центрах Porsche, не припадають пилом на складах. Їх відправляють на завод Cylib, де за допомогою спеціального процесу на водній основі з них витягують цінні метали. Головна складність полягала не просто в тому, щоб дістати літій чи кобальт, а очистити їх настільки, щоб одразу пустити у виробництво нових катодів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому Porsche поспішає

Уся ця історія – не лише про екологію, а й про жорсткі закони. З 18 лютого 2027 року в Євросоюзі запрацюють нові правила: кожна батарея ємністю понад 2 кВт-год повинна мати цифровий паспорт. У ньому фіксуватимуть хімічний склад та частку перероблених матеріалів. Porsche планує запустити серійне виробництво таких еко-батарей вже у 2028 році, отримавши серйозну фору перед конкурентами.