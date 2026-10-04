Жорсткі перевірки на дорогах Польщі: за "криві" фари та LED-лампи штрафуватимуть на 3000 злотих

Водіям транспортних засобів із несправними або неправильно налаштованими фарами загрожують штрафи до 3 000 злотих та тимчасове блокування техпаспорта. У перерахунку на українську валюту штраф 3 000 злотих становить понад 35 000 гривень.

Як повідомляє видання Vitrina.pl, посилений контроль на дорогах триватиме до кінця 2026 року. Правоохоронці звертатимуть увагу не лише на сам факт увімкненого світла, а й на стан оптики, кут нахилу та легальність встановлених ламп.

За що і скільки доведеться заплатити

Якщо інспектор виявить серйозну несправність або заборонені "кустарні" лампочки, машину можуть не допустити до подальшого руху. Фізично документ не заберуть, але інформацію про блокування внесуть до електронної бази, й для її зняття доведеться усувати проблему та проходити позачерговий техогляд.

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У Польщі ближнє світло або денні ходові вогні мають працювати цілий рік і в будь-який час доби. За їзду без освітлення вдень випишуть 100 злотих штрафу (1 167 грн) та 2 штрафні бали, а після настання темряви сума зросте до 300 злотих (3 502 грн) і 6 балів.

Окремо каратимуть за специфічні порушення. Наприклад, вимкнені фари в туман чи дощ обійдуться у 200 злотих (2 334 грн), неправильне використання дальнього світла потягне на 200 злотих, а безпідставно увімкнені протитуманки коштуватимуть 100 злотих.

Пішоходи також під прицілом

Акція стосується не лише автомобілістів, а й пішоходів, котрі рухаються за межами населених пунктів у темну пору доби без флікерів. У Польщі базовий штраф за відсутність світловідбивача становить 100 злотих.

Проте покарання може бути значно суворішим, якщо людина створює реальну небезпеку на дорозі.

"Стаття 97 Кодексу про правопорушення передбачає для порушників штраф до 3000 злотих або догану", – пояснив представник Головної комендатури поліції Роберт Опас.

Ця ж норма цілком законно застосовується до велосипедистів та користувачів електросамокатів, якщо їхні дії загрожують безпеці руху.

В сезон ранніх сутінків та пізніх світанків прилади освітлення використовуються інтенсивніше й контроль за приведенням її в нормативний режим роботи не примха, а реальний інструмент безпеки. Фото: Vitrina.pl

Проблема сліпучих фар та легальність LED

За даними Інституту автомобільного транспорту ITS, від засліплення зустрічним транспортом на польських дорогах страждають 98% водіїв. Експерти зазначають, що до 80% машин мають неправильно налаштоване світло, а головною причиною проблеми є використання несертифікованих замінників штатних ламп.

Багато власників старих авто намагаються покращити видимість, встановлюючи LED-ретрофіти замість звичайних галогенок. Вони світять краще і споживають менше енергії, але їх використання часто опиняється поза законом.

Моніторинг Авто24 європейської дозвільної системи на ринку систем зовнішнього освітлення автомобільного транспорту показав деяку розбіжність. Це подекуди може стати приводом фіскальних покарань.

"У Польщі нормативна база щодо фар та ламп суттєво відрізняється. Скажімо, національні дозволи, видані в Німеччині чи Австрії, у Польщі можуть не визнаватися, – зазначають експерти Авто24

Легально використовувати можна лише ті LED-лампи, які мають міжнародну омологацію ECE для конкретного типу фар, як-от деякі рішення від бренду OSRAM

Наразі в ООН розробляють єдині правила для всіх джерел світла. Очікується, що чіткі норми для протитуманних фар з'являться вже у 2026 році, для дальнього світла – у 2027-му, а для ближнього – у 2028 році.