Жорсткий краш-тест IIHS провалили майже всі популярні кросовери: хто виявився найбезпечнішим

Як повідомляє Motor1, головною причиною масових провалів стало посилення вимог до безпеки другого ряду сидінь. Експерти IIHS додали ще одного манекена позаду водія та почали суворо оцінювати, як саме ремені утримують пасажира під час лобового зіткнення.

Виявилося, що сучасні авто чудово захищають водія, але відверто нехтують тими, хто сидить ззаду. У нових умовах Chevrolet Trailblazer, Toyota RAV4 та навіть преміальний Audi Q3 не змогли дотягнути до найвищої нагороди Top Safety Pick.

Секрет успіху Nissan Kicks

Цікаво, що спочатку нове покоління Nissan Kicks також отримало найнижчу оцінку Poor за захист задніх пасажирів. Проте японські інженери оперативно відреагували на проблему та змінили конструкцію ременів безпеки й обмежувачів навантаження.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Після доопрацювання кросовер заробив оцінку Good і тепер єдиний у цій групі має престижний статус безпечного авто", – американські дослідники.

Тут є важливий практичний нюанс для майбутніх власників. Високу оцінку безпеки мають виключно ті Nissan Kicks 2026 та 2027 модельних років, які зійшли з конвеєра після червня 2026 року. Тому перед покупкою варто обов'язково перевіряти VIN-код або табличку з датою виробництва на кузові.

Чому провалилися конкуренти

Німецький кросовер Audi Q3 теж намагалися модернізувати. Компанія змінила задні ремені на машинах, випущених після травня 2026 року, але під час удару поясна частина все одно зісковзувала з таза манекена, що призвело до провальної оцінки.

Популярна Toyota RAV4 виявилася найближчою до успіху, але гібридні версії отримали лише посередні бали. Важчий плагін-гібрид показав себе в краш-тесті навіть гірше за звичайну бензоелектричну модифікацію.

Що стосується Chevrolet Trailblazer, то його загальний результат виявився маргінальним. Автомобіль просто не набрав достатньої кількості балів для отримання нагороди через проблеми з фіксацією пасажирів.

Європейський підхід до безпеки

Нагадаємо, раніше ми писали, що європейські експерти з Euro NCAP також серйозно взялися за перегляд стандартів безпеки. Зокрема, вони почали жорстко карати автовиробників за відмову від фізичних кнопок на користь сенсорних екранів.

Наприклад, новий Audi Q7 нещодавно отримав максимальні п'ять зірок саме завдяки тому, що інженери повернули на панель зрозумілі перемикачі. Крім того, цей великий сімейний SUV встановив абсолютний рекорд у дисципліні післяаварійної безпеки, набравши 100% за систему автоматичного гальмування та виклику рятувальників.