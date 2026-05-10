Житель Варшави прагне побити європейський рекорд отриманих штрафів, але житель Кракова титул не віддає

За даними Управління міського транспорту Варшави (ZTM), без дійсного квитка виявилися майже 185 тисяч людей. Це становить близько 1,7% від загальної кількості перевірених пасажирів.

Про "зайців", якими в нинішньому році у столиці Польщі є приблизно кожен 60-й пасажир, та рекорди штрафів з посиланням на транспортне відомство розповіло Polskie Radio 24.

Ну, "заєць", постривай!

Більшість порушників, а це майже 130 тисяч осіб, оплатили штраф на місці. Ще понад 55 тисяч пасажирів отримали офіційні вимоги про сплату.

Санкція за безквитковий проїзд у Варшаві нині становить 266 злотих, тобто у конвертації на українську валюту 3 240 гривень. Це відчутно б'є по кишені.

Втім, за відсутність документа, що підтверджує право на пільгу, стягують 196 злотих (2 394 грн), що також болісно.

Якщо сплатити штраф одразу контролеру, сума зменшується до 160 та 117 злотих відповідно 1 949 та 1 436 гривень.

Варшаві до рекорду ЄС далеко

У ZTM розповіли про своєрідного "рекордсмена" серед варшавських "зайців". Місцевий мешканець уже 15 років систематично їздить без квитка, потрапляє на контролерів, але штрафи не сплачує.

З 2010 року його ловили 125 разів, а загальна сума боргу разом із нарахованими відсотками сягнула 69 117 злотих. Це на наші гроші – 844 314 гривень.

Титул рекордсмена тримає Краків

Варшавський "заєць" не вважається найбільшим боржником у Польщі. Абсолютний рекорд належить мешканцю Кракова.

Там боргова санкція за безквитковий проїзд зросла до 133 тисяч злотих (1 624 691 грн).

Різниця у майже два рази (1,92) то скорочуються, то збільшується, але тенденція зростання все-таки за варшавським "зайцем".

Володарю третього титулу з Щецина до рекорду ніяк не дотягнутися. У нього заборгованість за безплатний проїзд всього якихось 49 тис. злотих, тобто у конвертації всього 598 570 гривень.



Європейський рекорд лишається в Польщі

Моніторинг Авто24 показав, що на сьогодні найбільшу суму штрафів за безквитковий проїзд у громадському транспорті ЄС отримав згаданий вище житель Кракова.

Зі своїми квитанціями на сплату 133 тисяч злотих, тобто 1 624 691 грн, йому рівних у Європі немає.

Друге місце з великим відривом посів 40-річний чоловік з кантону Швіц у Швейцарії.

Згідно зі звітами початку 2026 року, він назбирав штрафів за ухилення від сплати проїзду на суму приблизно 20 000 швейцарських франків. У конвертації це буде 1 131 012 гривень.