Водія на 100-тонний транспортер підбирають як пілота на вантажного літака Boeing 747

Шлаковий транспортер Kamag SPC вантажністю 170 тонн отримав максимальну термостійкість. Цього вимагає робота в зоні критичних температур сталеливарного виробництва та агресивне середовище з повсюдно розсипаних розжарених шлаків. Про це пише Авто24.

Розробники TII Kamag використали для транспортера шлакових кошиків власну концепцію U-подібної рами. Система гідравлічних замків гакової конфігурації дозволяє швидко й без сторонньої допомоги підіймати шлакові кошики й транспортувати високотемпературний вантаж на звалище (полігон).

Експлуатаційна локація шлаковоза відома

Виробник спеціальних транспортних засобів Kamag (про лінійку моделей 2025 року див. відео ниже) побудував гігантський Kamag SPC для індійського сталеливарного заводу. Техніка пройшла усі заводські випробування й визнана замовником придатною для експлуатації в умовах металургійного виробництва та з високотемпературним вантажем.

Для перевезення вантажів в кошиках з 170-тонною вантажністю машину укомплектували рядним шестициліндровим дизельним двигуном Caterpillar C15 з робочим об'ємом 15,2 літра. Його силового потенціалу в 548 к.с. цілком достатньо для роботи з такою вантажною масою.

Ось так виглядає U-подібна рама шлаковоза Kamag SPC. Фото: TII Kamag

Оскільки тут коротке плече перевезень, але агресивне середовище сталеливарного виробництва, то нинішня модель SPC для Індії отримала повністю автоматичну коробку передач Allison 4000 SP у складі гідротрансформатора та офсетної коробки передач VG2600 DGS.

Для комфортної та безпечної роботи водіїв

Завдяки такій комплектації забезпечується плавне прискорення та стабільне зчеплення з дорогою без перерв у перемиканні. Це дуже важливо, бо розпечений вантаж потрібно переміщувати обережно. І відносно швидко, бо може загуснути.

Правило просте, але вимога невблаганна – за жодних обставин не допускати розсипання розпечених відходів. Бути обачним спонукає завантажений у кошик шлак, температура якого може досягати 1500 градусів Цельсія.



"Завдяки повністю автоматичному режиму роботи наші SPC дуже прості у використанні, майже як автомобіль. Ми неодноразово чуємо від водіїв наших клієнтів, що вони почуваються дуже безпечно з цією технологією, попри велике відро кошика, повного розпеченого шлаку позаду них, і що водії отримують задоволення від керування таким спецтранспортом, – зазначає керівник групи бізнес-підрозділу "Промисловість та спеціальні проєкти" компанії TII Kamag Майкл Бірзеле.

Для такого габариту потрібні технологічні дороги

Якщо у довжину Kamag 2803-170 SPC всього на кілька сантиметрів більший від класичного 12-метрового автобуса, то його 12,35 метра не дивують, чого не скажеш про ширину.

На прикладі попередньої моделі шлаковоза з 110-тонною вантажністю можна зрозуміти усю складність роботи цих машин у сталеливарному виробництві

Неймовірні величезні 7,62 м ширини шлаковоза (є щось схоже з цифровим індексом 7,62 мм АКМ) потребують спеціальної дороги як за вантажністю, так і за розміром. Редакція Авто24 для порівняння взяла стандарти українських доріг. Так от, її ширини для такого гіганта замало.

На стандартній дорозі під таку ширину двох смуг буде мало, але з технічним узбіччям Kamag SPC туди втиснеться. Фото: Kamag

Якщо взяти усім відому сучасну автодорогу М-06 Київ – Чоп, то одна її смуга руху має 3,75 метра ширини. Отож дві смуги у напрямку Львова чи Києва сумарною шириною вписуються у стандарт швидкісних автомагістралей, бо сягають без урахування технічного узбіччя 7,5 метра.

Однак для Kamag SPC тієї загальної 2-смугової ширини буде замало, бо транспортер з кошиком на гаках ширший на 12 сантиметрів.

Гігант потребує окремої уваги

Висота транспортера з колесами XXL там також солідна – 5,25 метра. Так що він точно не для доріг загального користування.

На дорогах України все, що понад 4 метри у висоту, вважається негабаритом й потребує оформлення спеціального дозволу на рух, погодженого маршруту, а подекуди ще й супроводу.

Колеса з розміром у півтора людських зрости розраховані як на велику вантажність, так і на стійкість від агресивних розпечених шлаків біля доменних печей. Фото: Kamag

У мартена відходи легкими не бувають

Під такого гіганта сталеливарному заводу довелося будувати спеціальну технологічну дорогу від цеху до шлакового звалища. Транспортер у порожньому стані важить 96,5 тонни, а повністю завантажений – 266,5 тонни.

За паспортом корисне навантаження становить 170 тонн для шлаку. Сам кошик має внутрішній об'ємом до 55 кубічних метрів.

Зі швидкістю трохи більше ходи людини

І тут постає головне питання, а до якої швидкості розганяється цей гігант? Відразу зазначимо, що це – тихохід. Він у завантаженому стані від доменних печей до звалища (полігону) йде помірно, щонайбільше 8 км/год.

А ось у зворотному напрямку без вантажу він уже мчить з максимальною ходою 35 км/год. Прямо болід гігантського масштабу.

Для продуктивного перевезення виробник використовує уже згадану вище U-подібну раму (див. про цю конструкцію в деталях на відео нижче). Вона дозволяє швидко завантажувати шлакові відра (кошики) та запобігає надмірному завищенню транспортних засобів, що є вирішальним фактором для маневрування, наприклад, під дверима цехів або трубопровідними мостами.

Комфорт плюс внутрішня інтуїція

На посаду водія шлаковоза з перекидним кошиком (відром) відбирають не менш прискіпливо, ніж пілотів на Boeing 747 чи Airbus A300. Кабіна має зручну ергономіку й добряче заповнена приладами. По суті там створено всі умови для комфортної роботи. В салон не проникають гази та пилюка, свіже повітря подає кондиціонером.

Перед оператором на панелі приладів стоїть багатофункціональний дисплей та камери з круговим оглядом. Все має бути під контролем. У водія завдання й справді відповідальне: з одного боку він повинен швидко доставити шлак, перш ніж він охолоне та пошкодить скіп.

Допоки це єдиний у світовій металургійній галузі сталеливарний шлаковоз з 170-тонною вантажністю. Зазвичай під такі операції пристосовують кар'єрні фронтальні навантажувачі Фото: Kamag

Однак з іншого боку оператор найретельнішим чином відстежує перекидання ковша, щоб забезпечити рівномірний потік шлаку з перекидного скіпа в шлаковий басейн.