Зірка Формули-1 Льюїс Хемілтон придбав Ferrari F40, про який мріяв роками

Гонщик Scuderia Ferrari показав у Instagram фотографії придбаного суперкара, який проходить реставрацію на заводі Ferrari в Маранелло. За повідомленнями, автомобіль понад 30 років перебував у гаражі та практично не використовувався.

Судячи з фотографій, реставрація виявилася масштабною. Автомобіль не просто отримав косметичне оновлення: фахівці Ferrari проводять комплексне відновлення та повторне введення F40 в експлуатацію. Загалом було виготовлено трохи більше ніж 1300 таких автомобілів. Модель також має особливе історичне значення, оскільки стала останньою Ferrari, яку особисто схвалив засновник компанії Енцо Феррарі.

Хемілтон давно хотів саме F40

Про ставлення Хемілтона до Ferrari F40 стало відомо ще після його переходу до "Скудерії". У січні 2025 року, коли гонщик офіційно розпочав роботу з Ferrari, одне з перших його публічних фото було зроблено саме поруч із F40 у Маранелло.

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Невдовзі після цього Хемілтон розповів, що хотів би взяти участь у створенні сучасної інтерпретації легендарного суперкара. Для такого проєкту він навіть запропонував назву F44, пов'язану з його гоночним номером.

"Одна з речей, яку я справді хочу зробити, це створити Ferrari. Я хочу зробити F44. Базову версію F40, з важелем перемикання передач. Саме над цим я збираюся працювати наступні кілька років". Поки такий проєкт залишається лише ідеєю, Хемілтон отримав можливість володіти оригінальним F40. Після реставрації в Маранелло автомобіль має повернутися до експлуатації у своєму історичному вигляді.

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