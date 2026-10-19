Зірвати джекпот на звільненні: BMW виплачує працівникам сотні тисяч євро, внутрішня мережа лягла від охочих

Як повідомляє німецьке видання Bild, керівництво BMW виділило мільярди євро на програму оптимізації штату. Загалом по всьому світу планується прибрати близько 8000 посад, більшість з яких у Німеччині.

Згідно з інформацією з внутрішніх джерел, умови виявилися неймовірно привабливими. Працівники з великим стажем можуть розраховувати приблизно на 50 тисяч євро за кожен рік роботи в компанії.

Тобто фахівець, який віддав баварському бренду дванадцять років свого життя, має шанс отримати на руки близько 600 тисяч євро. Точні формули розрахунку тримаються в секреті, але ключову роль відіграють вік, дохід та тривалість роботи на заводі.

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Чому лягла внутрішня мережа

Поки на інших європейських автозаводах люди мітингують, щоб зберегти свої місця, у баварців виникла проблема з розкішшю. Кількість охочих забрати гроші та піти виявилася значно більшою, ніж очікували топменеджери.

Через шалений попит внутрішній портал для співробітників часом був повністю перевантажений і зрештою просто не витримав. Компанії довелося тимчасово призупинити приймання нових заявок, щоб обробити вже отримані анкети.

"Ми фіксуємо дуже високий рівень зацікавленості серед персоналу, – зазначає речник BMW.

Проте інсайдери зазначають, що такий ажіотаж викликав серйозне занепокоєння в адміністрації.

Хто потрапив під удар та навіщо це компанії

Найбільше скорочення зачепить адміністративний апарат та відділи досліджень і розробок. Журналісти дізналися, що пропозицію про звільнення прийняв навіть цілий відділ групи автономного водіння, який займався готовими радарами та датчиками.

Автовиробник зараз робить серйозну ставку на штучний інтелект, намагаючись зробити робочі процеси ефективнішими. До того ж після успішного запуску нового покоління моделей Neue Klasse потреба у великій кількості розробників об'єктивно зменшилася.

Спочатку такі "золоті парашути" влетять бренду в копієчку. Лише на 2026 рік під ці виплати закладено один мільярд євро, а у 2027 році витрати можуть ще зрости. Однак стратегія має окупитися: починаючи з 2028 року, компанія планує економити близько мільярда євро щорічно.

Загальна криза німецького автопрому

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, німецька автомобільна промисловість загалом переживає не найкращі часи. За даними аналітиків консалтингової компанії Roland Berger, найближчими роками кількість працівників у цій сфері може скоротитися з 692 тисяч до 490 тисяч осіб.

Головна причина криється у недозавантаженості підприємств та жорсткій конкуренції з китайськими брендами, які мають перевагу в собівартості машин на рівні 30 відсотків. Щоб вижити, європейцям доведеться закривати зайві заводи та кардинально прискорювати процеси розробки нових авто.