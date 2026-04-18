Злодії розібрали Porsche 911 до голого металу посеред вулиці Лос-Анджелеса: курйозні фото

Як пише Carscoops, ціллю зловмисників став чорний Porsche 911 в кузові 992. Від автомобіля не залишилося практично жодної цінної деталі, окрім порожнього шасі.

Хірургічне розбирання: що вкрали у власника

Крадії зняли та вивезли абсолютно все: від опозитного шестициліндрового двигуна до останнього гвинтика в салоні. На місці злочину поліція виявила лише металевий кузов з джгутами проводів, що звисають. Зникли колеса, підвіска, роботизована коробка передач PDK, капот, двері та дах. Навіть фари та бампери були демонтовані з професійною ретельністю.

Інтер'єр постраждав не менше – салон “очистили” від сидінь, керма, панелі приладів та мультимедійної системи. Грабіжники зняли навіть подушки та ремені безпеки. Тільки за накладками на порогах експертам вдалося ідентифікувати, що це була базова версія Carrera. Такий підхід пояснюється високим попитом на запчастини: сумарна вартість компонентів, проданих окремо, часто перевищує ринкову ціну цілого автомобіля.

Яка подальша доля шасі?

Залишивши лише кузов із VIN-кодом, злодії позбулися частини машини, яку найлегше відстежити. Поліція Лос-Анджелеса вже підтвердила факт викрадення та повідомила власника про знахідку. Наразі детективи намагаються встановити місце первинної крадіжки та маршрут, за яким рухалися злочинці.

Попри те, що конструктивно шасі виглядає цілим, відновлювати такий автомобіль немає сенсу. Вартість купівлі та встановлення всіх відсутніх вузлів у кілька разів перевищить ціну вживаного Porsche 911. Найімовірніше, колишній спорткар буде виставлений на страховий аукціон як металобрухт або відправлений безпосередньо під прес.

Цей інцидент став черговим нагадуванням про те, що навіть сучасні системи безпеки та GPS-трекери не гарантують захисту від професійних “розбирачів”. Власникам подібних машин залишається сподіватися лише на повне страхове покриття, оскільки відновити авто після такого “візиту” неможливо.