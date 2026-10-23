Поліція вилучила 600 авто за "перебитий VIN-код", а до суду передали лише 5 справ

Як повідомляє аналітична платформа Opendatabot, за неповний 2026 рік кількість відкритих справ за статтею 290 Кримінального кодексу підскочила на 22% порівняно з минулим роком. Наразі в активному статусі перебуває 473 провадження щодо знищення або заміни ідентифікаційних номерів транспортних засобів.

Найчастіше автомобілі забирають на штрафмайданчик у великих містах та транзитних регіонах. Абсолютним лідером стала столиця, де зафіксували 169 випадків, що становить майже третину від загальної кількості вилучень по країні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Другу сходинку антирейтингу посідає Дніпропетровщина зі 114 справами. Замикає трійку лідерів Одеська область, де правоохоронці відібрали у громадян 45 автомобілів з нчебто підробленими номерами кузова чи двигуна.

Чому поліція вилучає авто

Попри сотні вилучених авто, довести провину вкрай складно. Особливо якщо її немає. Загалом із 2020 року було зареєстровано понад 11 тисяч вилучень авто, але за майже сім років до суду передали всього 69 справ.

Статистика свідчить, що кожне п'яте провадження цьогоріч просто закрили. Це схоже на просту корупційну схему. Авто вилучають до проведення експертизи, але коли дійде черга до експерта - невідомо. Громадяни вимушені “прискорювати вирішення питання” або лишатись без автомобіля довгий час. Головною причиною закриття проваджень слідчі називають відсутність складу злочину або неможливість встановити подію правопорушення.

Якщо ж провину таки вдасться довести, закон передбачає штраф від 2550 до 4250 гривень, виправні роботи або обмеження волі на строк до трьох років.

Схожі проблеми на вторинному ринку

Нагадаємо, що перебиті номери – не єдина пастка для покупців вживаних машин. Як уже повідомлялося на нашому сайті, українці масово стикаються зі скрученим пробігом, через що переплачують за автомобіль у середньому понад 10%.

Крім того, на дорогах іноді виявляють водіїв із фальшивими документами. Нещодавно поліція оштрафувала креативного керманича, який самостійно намалював собі "права" за допомогою нейромережі.