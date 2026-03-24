Змішану з газовим конденсатом солярку волинські махлярі продавали на АЗС в кількох областях

Група діяла нахабно й без боязні відповідальності. Під прикриттям легального бізнесу фігуранти налагодили в орендованих цехах промислової зони виготовлення пального, що потім розвозилося по АЗС кількох областей України.

Про гігантську мережу реалізації "бодяги" з кустарного виробництва розповіли на своїх офіційних сторінках обласна прокуратура та теруправління БЕБ Волинської області.

За власною "технологією" виробництва

У ході розслідування з'ясувалося, що пальне брендових марок тут варили за власними рецептами. Скажімо, дизельне пальне змішували з газовим конденсатом, про що водії на заправках навіть не здогадувалися, але згодом їм наслідки такої заправки покажуть мотористи в автосервісі.

Експерти Авто 24 зазначають, що виготовлене пальне у будь-яких пропорціях суміші дизеля з газовим конденсатом дуже далеке до стандартів якості. Таке пальне не відповідає стандартам ДСТУ та жодній державній марці пального.

Сурогат сумішей продавався як брендові марки пального, але водії про це не здогадувалися. Фото: БЕБ Волині

Яка "бомба" закладена у таку суміш:

Критичні наслідки для паливної апаратури настають від зміни характеристик, оскільки знижується цетанове число, поганою стає на в'язкість суміші. Відтак змащувальні властивості втрачаються, що для двигуна вважається агресією.

Вибухонебезпечною суміш стає після змішування солярки й газового конденсату. Такий "коктейль" має низьку температуру спалаху, може при класичних методах зберігання чи перевезення вибухнути.

Передчасний вихід з ладу паливної помпи (ТНВД) та форсунок. Поршнева група через детонаційне згоряння також довго не втримається.

Облік вівся професійно

Систему збуту пального тут налаштували за останнім покликом IT-технологій. Фігуранти використовували спеціальний програмний комплекс, за допомогою якого обліковували замовлення та координували відпуск пального на АЗС.

Розрахунки за поставлену "бодягу" між АЗС та виробником здійснювалися готівкою, а також через рахунки підконтрольних підприємств, що дозволяло уникати сплати податків та формувати штучний податковий кредит з ПДВ.

Ділки намагалися брати розрахунок готівкою, кількаденний виторг тут йшов на мільйони гривень в п'ятизначних сумах. Фото: БЕБ Волині

Про готівкову касу свідчать результати санкціонованих обшуків. У фігурантів справи вилучено грошові кошти у сумі 2,7 млн грн, майже 230 тис. доларів США та понад 7 тис. євро. Всього 13 млн грн готівки в еквіваленті.

Що вилучено з майна і речових доказів

Було проведено серію санкціонованих обшуків, в ході яких вилучено:

понад 80 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості;

газовий конденсат (обсяг не вказано);

обладнання для перекачування пального;

паливороздавальні колонки;

комп’ютерну техніку;

мобільні телефони;

журнали та зошити чорнових записів.

Крапку в слідстві ще не поставили

Досудове розслідування детективами БЕБ триває за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури. Кримінальне впровадження відкрито за ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України.

У цих частинах йдеться про незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.