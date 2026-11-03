Знайшов у сараї: відомий блогер викупив культовий Nissan 300ZX за копійки, але є серйозний нюанс

Як повідомляє видання Motor1, продавець успадкувала цю машину від свого брата, який активно їздив на ній у дев'яностих роках. Останній запис про реєстрацію жовтого купе з дахом T-top датується ще 1998 роком, після чого спорткар надовго замкнули в сараї.

Спочатку за покинутий автомобіль просили 4900 доларів на онлайн-аукціоні eBay, причому в оголошенні було лише три фотографії. Проте досвідчений автоблогер зумів суттєво збити ціну та забрати машину за приємну ціну.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що ховається під капотом знахідки

Придбаний екземпляр – це двомісне купе з атмосферним 3,0-літровим двигуном V6 та п'ятиступеневою механічною коробкою передач. З заводу цей агрегат видавав 222 кінські сили, що дозволяло розганятися до сотні приблизно за 6,7 секунди.

На одометрі зафіксовано пробіг у 106 тисяч миль (понад 170 тисяч кілометрів), що є досить скромним показником для автомобіля такого віку. Сьогодні доглянуті моделі серії Z32 коштують серйозних грошей, а нещодавно версію з подвійним турбонаддувом продали з молотка за понад 48 тисяч доларів.

Перші кроки до порятунку

Наразі новий власник зосередився виключно на косметичному відновленні кузова та салону. Він ретельно відмив моторний відсік, днище та колеса, відполірував вицвілу фарбу, а також замінив пошкоджений передній бампер. Проте найскладніша частина роботи ще попереду, адже двигун під час мийки навіть не намагалися заводити.

Машина, яка простояла без руху майже тридцять років, гарантовано потребує заміни всіх технічних рідин, пального, акумулятора, а також ременів і патрубків. Гумові деталі пересихають і старіють навіть тоді, коли авто просто стоїть у гаражі. Тому перед першим поворотом ключа механіку доведеться провести повну ревізію паливної системи, запалювання та гальм, щоб не знищити мотор під час першого ж запуску.