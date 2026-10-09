Знак на авто та документ на дитину: як користуватися спеціальними паркомісцями для батьків

Кабінет Міністрів схвалив розроблену МВС постанову про правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років, повідомив очільник МВС Іван Вигівський.

Документ підготували на виконання Закону №4657-IX, який зобов’язує власників паркувальних майданчиків облаштовувати спеціальні місця для таких автомобілів. Нові правила передбачають маркування машин, дорожню розмітку та таблички із зображенням дитячого візка.

Скільки місць мають виділити

Для автомобілів із малюками потрібно передбачити щонайменше 5% від загальної кількості паркомісць, але не менше одного. Наприклад, на майданчику зі 100 місцями таких паркомісць має бути принаймні п’ять, а на невеликій парковці з десятьма місцями достатньо одного.

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За повідомленням про рішення уряду, спеціальні місця повинні розташовуватися не далі ніж за 50 метрів від в’їзду на паркувальний майданчик. Йдеться саме про в’їзд на парковку, а не про вхід до магазину, торговельного центру чи іншої будівлі.

Про законодавчу вимогу щодо таких місць Авто24 раніше розповідав у матеріалі Батьки з малюками отримають особливі паркомісця.

Як позначатимуть автомобілі та парковки

Для машин, якими перевозять дітей до трьох років, запроваджують спеціальний розпізнавальний знак. На паркувальних майданчиках відповідні місця позначатимуть розміткою й табличками із символом дитячого візка.

Право користуватися такими місцями пов’язане з перевезенням дитини відповідного віку, а не лише з наявністю знака на автомобілі. Сам факт того, що водій має маленьку дитину, не означає права займати спеціальне місце під час будь-якої поїздки.

Який документ потрібно мати водієві

Водій автомобіля з відповідним розпізнавальним знаком повинен мати документ, який підтверджує вік дитини. Він може бути паперовим або електронним.

Правило стосується водіїв, які перевозять дітей до трьох років. Родинний зв’язок у законі не визначений як умова, тому йдеться не лише про маму чи тата. Якщо дитині вже виповнилося три роки, передбачене цим правилом право на спеціальне паркомісце на неї не поширюється.

Що вже передбачено законом

Закон №4657-IX Верховна Рада ухвалила 23 жовтня 2025 року, а чинності він набрав 5 березня 2026 року. Обов’язок виділяти щонайменше 5% місць для водіїв із малюками встановлений саме законом. Урядові правила деталізують облаштування та позначення цих місць, маркування автомобілів і підтвердження права на паркування.

У наданому повідомленні немає згадки про автоматичне звільнення таких водіїв від оплати. Тож спеціально відведене місце не варто ототожнювати з безкоштовним паркуванням.