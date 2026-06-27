Дорожні знаки Stop уже "бачать" швидкість та підсвічуються: де вони встановлені

Інтелектуальна система з активним світлодіодним підсвічуванням має змусити водіїв гальмувати перед переїздами без шлагбаумів і світлофорів, де найчастіше стаються аварії.

З особливостями цієї новації редакція Авто24 ознайомилася на прикладі Польщі, реакції на новизну у Чехії та Словаччині.

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Чим швидше їдеш – тим яскравіший STOP

Зовні новий STOP майже не відрізнятиметься від звичайного. Головна відмінність – світлодіодне підсвічування та датчики, що контролюють швидкість автомобілів під час наближення до переїзду.

Як пояснив заступник міністра інфраструктури Польщі Пйотр Малепшак, якщо водій не починає гальмувати, знак світитиметься дедалі яскравіше. Таке попередження буде помітним здалеку і має привернути увагу ще до в'їзду на переїзд.

Система реагуватиме на автомобілі, що наближаються зі швидкістю понад 50 км/год без ознак уповільнення.

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Дешева альтернатива шлагбаумам

Перші інтелектуальні знаки почали встановлювати ще до початку літніх канікул й сезону відпусток. У Міністерстві інфраструктури наголошують, що це рішення значно дешевше, ніж облаштування переїздів шлагбаумами чи світлофорною сигналізацією.

Новинка призначена насамперед для нерегульованих переїздів, яких у Польщі налічується близько 4500.

Чому виникла потреба

Лише кожен п'ятий переїзд має повні шлагбауми, що запобігають в'їзду, коли наближається поїзд. Тільки 7% мають "половинні" шлагбауми, що закривають лише вхідну смугу.

Таких нерегульованих залізничних переїздів у Польщі, Чехії, Словаччині та Україні налічуються тисячі. Фото: поліція Польщі

Майже на двох третинах переїздів єдиним елементом безпеки є класичний дорожній знак STOP, який багато водіїв фактично ігнорують. Саме тому традиційний знак вирішили зробити "активним".

Якщо автомобіль наближається надто швидко, він починає яскраво блимати, змушуючи водія звернути увагу та знизити швидкість.

Причина – невтішна статистика

У 2025 році на польських залізничних переїздах сталося 185 ДТП, у яких загинули 58 людей, ще 18 отримали тяжкі травми. Лише за перші п'ять місяців 2026 року зафіксовано вже 89 аварій із 21 загиблим.

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Саме тому в Польщі вирішили зробити звичайний знак STOP "розумним". У Міністерстві інфраструктури наголошують, що таке рішення значно дешевше за встановлення шлагбаумів або повноцінної світлофорної сигналізації.

Польський досвід уже викликав інтерес у сусідніх країнах. У Словаччині, де також чимало нерегульованих переїздів, новинку розглядають як доступний спосіб підвищити безпеку. На найближчі дні там вже має відбутися презентація. В Чехії також уважно вивчають принцип роботи інноваційного знака.

Тож не виключено, що незабаром "розумний" знак STOP перестане бути суто польським ноу-хау й стане новим європейським стандартом безпеки на залізничних переїздах.