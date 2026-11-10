Знахідка для фанатів: у Києві продають майже новий Mitsubishi Outlander XL 2008 року, але є нюанс із ціною

Як повідомляє видання ТопЖир із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, автомобіль придбали новим в офіційного столичного дилера. Нинішній продавець стверджує, що стан машини цілком можна порівняти з новою, адже весь цей час вона перебувала в одних руках.

Під капотом цієї знахідки встановлено перевірений часом 2,4-літровий бензиновий двигун потужністю 170 кінських сил. Мотор працює в парі з класичною автоматичною коробкою передач, яка передає крутний момент на систему повного приводу.

В оголошенні зазначена базова комплектація Base, проте для багатьох водіїв головним аргументом стане саме технічний стан агрегатів. Оцінили цей японський кросовер у 17 700 доларів, що в еквіваленті становить понад 819 тисяч гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нюанси історії та перевірка пробігу

Попри привабливі цифри в описі, документального підтвердження пробігу наразі немає. Система перевірки AUTO.RIA повідомляє, що дані про кілометраж у відкритих базах відсутні, а в короткій картці товару взагалі фігурує показник в одну тисячу кілометрів.

Цікава деталь криється і в реєстраційних документах автомобіля. Останню операцію в сервісному центрі провели зовсім недавно, 30 липня 2026 року, коли кросовер переоформили на нового власника через успадкування за заповітом.

Умови зберігання та детальну історію технічного обслуговування автор оголошення не розкриває. Усі питання щодо стану кузова чи заміни рідин він пропонує обговорювати виключно в телефонній розмові.

Інші капсули часу на українському ринку

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, український ринок вживаних авто цієї осені масово поповнюється подібними екземплярами. Наприклад, на Харківщині виставили на продаж ідеальний седан Mitsubishi Lancer X з пробігом 50 тисяч кілометрів, за який просять 9000 доларів.

Крім того, у Чернівцях знайшли розкішну Audi A8 2008 року випуску з надійним 4,2-літровим двигуном. За представницький німецький седан із прозорою історією обслуговування власник хоче отримати майже 19 тисяч доларів.