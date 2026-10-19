Знятий з п'єдесталу 52-тонний танк Chieftain пішов орати поле: світ все-таки прагне перекувати мечі

Як повідомляє видання Tractor and Machinery, головною зіркою 75-го Британського національного чемпіонату з оранки став Джо Хьюз та його команда механіків.

Вони привезли у графство Ворікшир відновлену військову техніку 1968 року випуску, яка працювала в парі з масивним реверсивним плугом Dowdeswell DP7E.

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Фанати довели, що бойова техніка навіть після 30 років простою на п'єдесталі біля воріт частини працездатна. Фото: Tractor and Machinery

Історія цієї машини справді вражає, адже останні 30 років танк простояв як нерухомий пам'ятник біля воріт однієї з армійських баз. Лише у грудні 2024 року хлопці викупили броньовану машину, перебрали рідний двигун Leyland L60 потужністю 650 кінських сил та повернули гіганта до життя.

Сам фестиваль зібрав найкращих орачів з усієї країни, від Шотландії до Корнуолла. Окрім суто спортивного інтересу та боротьби за путівку на чемпіонат світу 2027 року, захід перетворився на масштабну виставку техніки

Еволюція танкової оранки

Варто зазначити, що Джо Хьюз вже не вперше дивує публіку подібними експериментами. Торік він також вийшов на ріллю й приємно дивував людей танковою оранкою (див. відео внизу).

Щоправда, і тоді, і нині проблема була велика лише в одному. У разі тракторної версії, коли механізатору достатньо повернути голову й побачити, як точно підвести машину заднім ходом до плуга, на танку це зробити складніше.

У нинішньому році конвертаційна машина отримала низку технічних змін. Вони дозволили плагу заглиблюватися ефективніше. Від таких удосконалень 52 тонни металу легко справлялися з аграрною задачею.

Не лише бронетехніка

Організатори відзначають шалений інтерес до цьогорічного свята. Окрім традиційних дизельних і навіть парових тракторів та рідкісних кінних упряжок, організатори вирішили зробити ставку на брутальну гусеничну техніку

"Ми раді повернути чемпіонат до Ворікширу, адже ця подія об'єднує покоління фермерів і є важливою частиною нашого календаря, – зазначила виконавча директорка Товариства орачів Сью Фріт.

Зразки техніки та атрибутика оранки різних часів перетворили захід на святкову феєрію, проте посилену увагу на чемпіонаті привернули не трактори, а коні з танком. Фото: Tractor and Machinery

Глядачі мали змогу оцінити роботу класичних й навіть парових тракторів та десятків інших вінтажних сільськогосподарських машин. Окремою родзинкою стала секція важковозів, де 16 пар коней різних порід, зокрема шайри та клайдсдейли, демонстрували традиційні методи обробки землі.

Цікаво, що професія орача стає популярною серед молоді та представниць слабкої статі, адже цього року в змаганнях взяли участь одразу шестеро жінок.

Свято вдалося. Особливо з ексклюзивом. Звісно, купити списаний танк замість звичного трактора John Deere чи New Holland – ідея смілива через шалені витрати пального. Однак фанати перед цим не зупиняються. Мета тут інша: демонстрація інженерного потенціалу та збереження історичної спадщини викликають щиру повагу до майстрів.