"Знищать ринок без обмежень": бос Hyundai пояснив, чому дешеві китайські авто лякають світових гігантів

Про це повідомляє видання Motor1 з посиланням на заяву гендиректора Hyundai Хосе Муньйоса. За його словами, китайські бренди вже суттєво обвалили прибутки європейських автовиробників, відверто демпінгуючи ціни. Муньйос наводить конкретні цифри: навіть попри нові захисні мита Євросоюзу, китайські машини в Італії, Іспанії та Франції продаються на 30-40% дешевше за конкурентів.

Найяскравіший приклад того, що буває без захисних бар'єрів – це Велика Британія. Після виходу з ЄС країна не запровадила жорстких мит на авто з КНР. Результат показовий: усі лідери продажів там зараз китайські, а їхня частка на ринку нових авто сягнула 15%. Для порівняння, у зарегульованому Євросоюзі цей показник тримається на рівні 9%.

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