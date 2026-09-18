"Знищать ринок без обмежень": бос Hyundai пояснив, чому дешеві китайські авто лякають світових гігантів

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Гендиректор Hyundai Хосе Муньйос
Про це повідомляє видання Motor1 з посиланням на заяву гендиректора Hyundai Хосе Муньйоса. За його словами, китайські бренди вже суттєво обвалили прибутки європейських автовиробників, відверто демпінгуючи ціни. Муньйос наводить конкретні цифри: навіть попри нові захисні мита Євросоюзу, китайські машини в Італії, Іспанії та Франції продаються на 30-40% дешевше за конкурентів.
Найяскравіший приклад того, що буває без захисних бар'єрів – це Велика Британія. Після виходу з ЄС країна не запровадила жорстких мит на авто з КНР. Результат показовий: усі лідери продажів там зараз китайські, а їхня частка на ринку нових авто сягнула 15%. Для порівняння, у зарегульованому Євросоюзі цей показник тримається на рівні 9%.
Автопілот від Hyundai доведеться почекати
- Окрім попереджень про китайську експансію, бос Hyundai поділився планами щодо власних технологій. Компанія вирішила відкласти запуск свого просунутого автопілота рівня 2++ (аналог Full Self-Driving від Tesla).
- Спочатку систему планували випустити наприкінці 2027 року, але тепер реліз перенесли на 2029 рік.
- У компанії пояснюють це не технічними проблемами, а бажанням зібрати більше даних та гарантувати абсолютну безпеку для водіїв. Тож поки що доведеться тримати руки на кермі та уважно стежити за дорогою самостійно.