Знижка 15% на вітчизняну техніку: уряд продовжив вигідну програму для бізнесу ще на два роки

Як повідомляє Міністерство економіки України, відповідну постанову щодо підтримки машинобудівників ухвалили в межах державної політики "Зроблено в Україні". Експериментальний проєкт виявився настільки популярним, що його фінансування з держбюджету вирішили не згортати, забезпечивши стабільність для ринку.

Головна фішка ініціативи полягає у поверненні частини коштів за придбання машин та обладнання, ступінь локалізації яких перевищує 40 відсотків. При цьому заявлені 15% компенсації вираховуються від ціни товару без урахування податку на додану вартість.

Хто і як може отримати гроші

Скористатися приємним державним кешбеком можуть як великі юридичні особи, так і звичайні фізичні особи-підприємці. Також двері відкриті для комунальних підприємств, які прагнуть оновити свої виробничі потужності з адекватним прайсом.

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Механізм працює максимально просто: покупець обирає потрібну техніку із затвердженого міністерством переліку, оплачує її та подає заявку через один з уповноважених банків. Далі залишається лише дочекатися зарахування коштів на рахунок відповідно до встановленого порядку.

"Програма дозволяє бізнесу зменшувати витрати на модернізацію виробництва, а українським машинобудівникам – отримувати нові замовлення, – зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Бекграунд та масштаби проєкту

Нагадаємо, що цей механізм фінансової підтримки стартував ще у жовтні 2024 року. За час його роботи до офіційного реєстру техніки, вартість якої частково покриває держава, потрапило 1546 найменувань продукції.

Наразі у списку представлені товари від 62 вітчизняних заводів та підприємств. Завдяки новому рішенню Кабміну, ця вигідна для українського бізнесу ініціатива гарантовано працюватиме до 30 вересня 2028 року.