Золоте кільце за 47 мільярдів євро: Китай з'єднає три автомагістралі в одну гігантську петлю

Як повідомляє телеканал CGTN з посиланням на Міністерство транспорту Китаю, амбітний план планують реалізувати вже до 2030 року.

Проєкт не передбачає прокладання нових шляхів з нуля, а полягає у модернізації та з'єднанні вже існуючих трас G219, G331 та G228 у єдину безперервну систему.

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Такий кошторис європейцям навіть не снився

Цифри вражають, адже астрономічний бюджет у 47 мільярдів євро піде на інтеграцію прибережних портів, прикордонних переходів та внутрішніх логістичних центрів.

Кошторис навіть в уяві важко описати. За приблизними підрахунками й порівняннями, це понад половину фінансування ЄС, яке Польща отримала між 2014 і 2020 роками.

Які дороги увійдуть до мегакільця

Згідно з даними телеканалу CGTN, північну частину кільця сформує траса G331 довжиною 9200 кілометрів, яка проходить через луки Внутрішньої Монголії. Західний кордон закриє магістраль G219 на 10 000 кілометрів, що перетинає пустелю Такла-Макан, плато Цінхай-Сізан та Гімалаї.

Східне та південне узбережжя об'єднає маршрут G228 протяжністю 7400 кілометрів. Ця дорога забезпечить прямий доступ до всіх основних морських портів Китаю та перетне великі річкові системи, включаючи Янцзи.

Економіка замість туризму

Хоча маршрут пролягає через надзвичайно мальовничі місця, його головна мета полягає в економічному стимулюванні регіонів. Інтеграція різних видів транспорту в єдину мережу дозволить знизити витрати та підвищити ефективність перевезень.

"Золоте мегакільце – це не лише головний транспортний коридор уздовж кордонів та узбережжя Китаю, але й важливий туристичний маршрут, коридор розвитку ресурсів та канал для зміцнення прикордонних районів, – сказав заступник директора Технічного комітету Інституту планування та досліджень транспорту при Міністерстві транспорту Китаю Лі Мен.

Вона також додала, що наявність альтернативних шляхів у межах одного кільця зробить логістику стійкішою до стихійних лих.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, що створення Золотого мегакільця є частиною 15-го п'ятирічного плану Китаю. Очікується, що нова інфраструктура дасть потужний поштовх для розвитку віддалених прикордонних селищ, стимулюючи місцевий бізнес та сільський туризм.