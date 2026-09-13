Золотий Cadillac продали за 1 275 000 доларів: це світовий аукціонний рекорд

Як повідомляє Motor1, унікальний Cadillac Elegante 1953 року продали за 1,275 мільйона доларів на аукціоні Kruse Auctions Auburn. Це найвища сума, яку коли-небудь платили за автомобіль Cadillac на публічному аукціоні.

Cadillac, якого не мало бути

Elegante створювали не як звичайну серійну модель. Це був фактично експериментальний гран-турер на шасі Cadillac Series 62, для якого італійське кузовне ательє Carrozzeria Motto вручну виготовило абсолютно новий кузов.

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Над проєктом працював відомий дизайнер Альбрехт фон Герц, який пізніше створив BMW 507. Причому Elegante був одним із його ранніх автомобільних проєктів.

На виготовлення кузова Carrozzeria Motto знадобилося близько 30 місяців. Вартість автомобіля на той час оцінювали приблизно у 30 тисяч доларів, що було величезною сумою для початку 1950-х.

На тлі таких машин навіть звичайний Cadillac тих років сьогодні виглядає майже як масова модель. Наприклад, Cadillac Coupe de Ville 1959 року, який свого часу продавали в Києві за 150 тисяч доларів, зараз вважається рідкісним колекційним автомобілем. Але Elegante перебуває зовсім в іншій лізі.

24-каратне золото і салон як у палаці

Кузов автомобіля пофарбований у перлинно-білий колір, а дах має золотисте покриття. Окремі декоративні елементи виконані із застосуванням 24-каратного золота.

У салоні використали бордову італійську шкіру. Особливо ефектно виглядає кермо з прозорого люциту, всередині якого встановлена підсвічувана медаль із зображенням святого Христофора.

Для американського автомобіля початку 1950-х це виглядало надзвичайно екстравагантно. Власне, саме на такі автомобілі сьогодні полюють колекціонери, готові платити сотні тисяч доларів.

У Auto24 вже писали про інший рідкісний Cadillac тієї епохи. Cadillac Fleetwood Brougham 1976 року теж виставляли на аукціон, хоча його історична та колекційна цінність, звичайно, не йде в порівняння з унікальним Elegante.

Під капотом - великий V8

Elegante отримав 5,4-літровий атмосферний V8 з верхньоклапанною конструкцією. Його потужність становила близько 210 кінських сил.

Але цей автомобіль створювали не для перегонів. Основною ідеєю була розкішна подорож на великі відстані, тому набагато важливішими за динаміку були комфорт, дизайн і ефектна поява перед готелем чи рестораном.

Дах автомобіля також був незвичайним. Він мав складану жорстку конструкцію з електрогідравлічним приводом.

Дебют на автосалоні, який міг змінити історію

Вперше Cadillac Elegante показали публіці на Нью-Йоркському міжнародному автосалоні у 1955 році. Тоді планувалося створити серію приблизно з десяти таких автомобілів.

Але далі концепції справа не пішла. У результаті Elegante залишився фактично єдиним у своєму роді автомобілем.

Саме ця винятковість сьогодні робить його настільки дорогим. Колекціонери можуть знайти добре збережений старий Cadillac, але придбати ще один Elegante просто неможливо.

Машину довелося відновлювати 16 років

Історія автомобіля не була безхмарною. свого часу він постраждав від урагану Ендрю, після чого потребував масштабного відновлення.

Реставрація тривала 16 років і завершилася лише у 2014 році. Після цього автомобіль знову повернувся до життя і зберіг значну частину своєї оригінальної історії.

Тепер на одометрі Elegante лише 4 331 миля, тобто приблизно 6 970 кілометрів. Покупцеві також передали документально підтверджену історію реставрації та володіння автомобілем.

Попередній рекорд Cadillac теж належав дуже рідкісній машині

До продажу Elegante рекорд для Cadillac на публічному аукціоні становив 940 тисяч доларів. Таку суму у 2023 році заплатили за Cadillac V16 Fleetwood Aerodynamic Coupe 1934 року.

Тепер планка піднялася ще на 335 тисяч доларів.

Для Cadillac це особливо показовий результат. Бренд традиційно асоціюється з американською розкішшю, великими V8 і автомобілями президентів та знаменитостей. Наприклад, Auto24 розповідав про броньований Cadillac Fleetwood Brougham, який створили для президента США Білла Клінтона.

А ще раніше на торги виставляли Cadillac Town Sedan 1928 року, який належав Аль Капоне. Ці автомобілі мають абсолютно різні історії, але об'єднує їх одне - сьогодні це вже не просто транспорт, а частина автомобільної історії.

У випадку з Elegante ситуація ще цікавіша. Це не просто старий Cadillac із хорошою історією, а фактично єдиний екземпляр, створений як автомобіль класу "one-off". І тепер він офіційно став найдорожчим Cadillac, який коли-небудь продавали на публічному аукціоні.