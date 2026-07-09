ЗСУ озброїли новим наземним дроном Tanchik Droid 12.7: що про нього відомо та яку статистику видало Міноборони

Українська розробка здатна тривалий час працювати автономно, долати складне бездоріжжя, вести розвідку та знищувати живу силу й легкоброньовану техніку противника, залишаючи оператора у безпечному укритті. Про це йдеться у релізі Міноборони України.

Комплекс розробили в українській компанії Overland Defense спеціально для бойових дій високої інтенсивності. Під час створення конструктори використали досвід експлуатації як українських, так і закордонних наземних роботизованих платформ.

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Які завдання підвладні Tanchik Droid 12.7

НРК створений для сучасної війни. За даними Міноборони, у конструкції реалізували низку нових технічних рішень, які мають підвищити ефективність роботи комплексу та його живучість на полі бою.

Головне призначення наземного дрона – виконувати найнебезпечніші місії там, де ризик для військових є найбільшим. Керування здійснюється дистанційно через захищений канал зв'язку.

Комплекс може:

вести спостереження за полем бою;

проводити розвідку;

знищувати живу силу противника;

уражати неброньовану та легкоброньовану техніку.

Все частіше у зону ризику йдуть не люди, а дистанційно керовані кулеметники, сапери чи розвідники – настала ера роботів на війні. Фото: МО України

Їде, швидко й далеко

Цифровий індекс назві моделі НРК Tanchik Droid 12.7 вказує на адаптацію з великокаліберним кулеметом 12,7 мм. В його комплектацію входить Browning M2 призначений для боротьби з легкоброньованими цілями, вогневими точками та живою силою ворога.

В релізі зазначається й інша спеціалізація наземного робота – дистанційне спостереження за полем бою.

Про силовий блок нічого не сказано, як і про акумуляторну батарею, час зарядки. Йдеться лише про запас ходу до 25 км по бездоріжжю та до 35 км дорогами з твердим покриттям.

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Залежно від сезонного типу поверхні, рельєфу та інших чинників навколишнього середовища робот здатний розвивати швидкість від 10 до 15 км/год, а одного заряду вистачає на 1 годину 40 хвилин безперервної роботи.

Українська армія отримала вже понад тисячу наземних роботів

Роботизовані платформи дедалі активніше використовуються українськими військовими. За інформацією Міноборони, через маркетплейс озброєння DOT-Chain Defence Сили оборони вже отримали 1 028 наземних роботизованих комплексів різних типів. Загальна вартість закупівель перевищила 487 млн грн.

Такі машини виконують розвідку, доставляють боєприпаси, евакуйовують поранених і дедалі частіше беруть на себе найнебезпечніші завдання, зменшуючи ризики для особового складу.

"Лише упродовж червня підрозділи Сил оборони України виконали за допомогою наземних роботизованих комплексів понад 16 600 логістичних та евакуаційних місій, – повыдомляє Міноборони України у сьогоднішньому релізі.

Використання наземних дронів зросло на 122% від початку року. Щомісяця цей показник зростав. У перший місяць літа використання НРК зросло на 18,6% відносно травня і на 122% – щодо січня.

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Кількісна динаміка місій у першому півріччі:

січень – 7 511;

лютий – 7 960;

березень – 9 072;

квітень – 11 028;

травень – 14 059;

червень – 16 676.

У попередніх релізах МО зазначалося, що за перше півріччя 2026 року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони 67 нових зразків наземних роботизованих комплексів.