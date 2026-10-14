Зухвала крадіжка на заправці: злодії залили 22 тисячі літрів дизеля у звичайний тентований причіп

Слідчі припустили використання потужних магнітів для зламу колонок. Однак це робоча версія і до того ж не основна.

Як повідомляє Welingelichte Kringen, інцидент стався ще в серпні на безпілотній заправці в містечку Руурло, проте місцеві правоохоронці лише зараз оприлюднили відео з камер спостереження.

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Слідчі поки безсилі

Попри власні версії та консультації з експертами, слідчі досі не можуть до кінця зрозуміти технічну сторону цієї масштабної афери та просять допомоги у свідків.

Підготовка до злочину розпочалася вдень. Близько 16:15 на територію АЗС заїхав легковик Volvo S60 на крадених номерах. Водій у масці та капюшоні довго маніпулював заправним пістолетом, але так нічого і не залив у бак, вочевидь, тестуючи систему або готуючи її до нічного візиту.

Кадри із записів камер спостереження. Фото: Politie Oost-Nederland)

Справжня операція розгорнулася о 22:00, коли до тієї ж колонки під'їхав магістральний тягач Iveco Stralis з тентовим напівпричепом. Двоє чоловіків відкрили панель на колонці, відкинули кріплення на правому боці тентованого причепа та вставили туди одразу два заправні пістолети.

Процес тривав досить довго, після чого фуру розвернули й повторили процедуру з лівого боку. Мало того, о першій годині ночі цей самий Iveco повернувся за новою порцією дизеля.

Керівництво заправки підрахувало, що загалом зник об'єм пального, якого вистачило б на повну стандартну автоцистерну.

Секретні баки та американський слід

Очевидно, що під звичайним тентом причепа ховалася ціла батарея резервуарів зі спеціальною системою перекачування. Попри те, що водії вантажівки не ховали обличчя, ідентифікувати їх не вдалося. Номери на тягачі були краденими. Зафіксовані польські таблички на причепі виявилися якісною підробкою.

Головне питання полягає в тому, як злодіям вдалося обійти платіжну систему автоматичної АЗС. Поліція припускає, що тут спрацювала схема, яка навесні масово використовувалася в США. Там шахраї застосовували надпотужні магніти, які виводили з ладу електроніку колонки та дозволяли качати пальне безлімітно й безкоштовно.