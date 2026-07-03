Зимове утримання доріг стало золотою жилою: на скільки мільйонів, за версією слідства, збагатився директор

За експлуатаційне утримання автомобільних доріг на Буковині двоє посадовців підозрюються у привласненні бюджетних коштів. За версією слідства, збитки державі перевищили 6,5 мільйона гривень.

Як повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області, фігурантами справи стали директор підрядного підприємства та провідний інженер державної установи, який мав перевіряти кошторисну документацію. Але…

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Контракти на понад пів мільярда

Слідство встановило, що у 2025 році державна установа уклала з підрядною організацією договори на експлуатаційне утримання автомобільних доріг у Чернівецькому та Вижницькому районах.

Кошторис виявися багатим на фінансування. Загальна вартість контрактів перевищила 544 млн грн. Великі суми почали вабити як виконавця, так і куратора від держави.

Протиожеледна суміш запахла грошима

За даними БЕБ, уже у 2026 році директор підприємства вносив до актів виконаних робіт завищену вартість протиожеледної суміші, яка використовувалася для зимового утримання доріг.

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Провідний інженер державної установи, відповідальний за перевірку кошторисів, погоджував ці документи без зауважень. Кожен акт чи будь-який інший документ, поданий на погодження й затвердження, підписувався.

Це вже не робота, а схема

Проведені експертизи підтвердили, що через такі дії державній установі було завдано понад 6,5 млн грн збитків.

Обом фігурантам повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи та інших можливих учасників схеми.

Окрім "ложки дьогтю", регіон має й позитив: у Державній установі "Служба розвитку Буковини" ствердно заявляють, що за будь-яких обставин дорожники області в цілому пройшли зиму (див. відео нижче) без критичних збоїв, хоча виклики з довгими й потужними снігопадами цьогоріч були дуже серйозними.