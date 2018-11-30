Аутсайдер чемпіонату України підписав контракт з вітчизняним тренером

Аутсайдер чемпіонату України повідомив, що уклав контракт з головним тренером.

"Арсенал-Київ" на своєму офіційному сайті інформує, що підписав контракт з головним тренером команди В'ячеславом Грозним до 30 червня 2019 року.

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До цього Грозний повідомляв, що у нього немає контракту з клубом, а лише джентльменська угода.

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Київську команду Грозний очолив на початку жовтня, замінивши відправленого у відставку італійця Фабріціо Раванеллі.

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