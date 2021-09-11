Цього разу вочевидь список кандидатів буде більшим, аніж на попередніх виборах. Адже раніше дехто не висувався через небажання конкурувати з тодішнім мером. Хто претендуватиме на крісло мера цього разу, буде відомо вже до кінця вересня.

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Утім вулиці міста вже рясніють прихованою агітацією. Переважно Ігор Терехов вітає з Днем міста. Але ледь не щодня потенційні кандидати курсують дворами та проводять зустрічі з виборцями. На вихідних організовують дитячі свята, роздають газети та листівки.

Потенційні кандидати агітують людей у соцмережах

У соцмережах тим часом агітація ще активніша. За виборців воюють навіть у тіктоці та інстаграмі. Громадський рух "Чесно" порахував, що тільки на користь Терехова проти Добкіна працює 24 фесйбук-сторінки.

За 6 місяців тільки у фейсбуці на рекламу прохідні і непрохідні кандидати вже витратили понад 2,5 мільйони гривень.

Хто може стати новим мером Харкова

Наразі фахівці говорять про 2 головних претендентів на крісло мера Харкова:

виконавець обов'язків мера Ігор Терехов;

ексмер Михайло Добкін.

Цікаво, що обидва рекламують себе під ім'ям Кернеса. Терехов відкриває обіцяний Кернесом зоопарк, Добкін, як колись Кернес, продовжує агітувати за російську мову в школах.

За словами політолога Ігоря Чаленка, Добкін акцентує на ідеологічних питаннях. Зокрема мовиться про День перемоги та боротьбу з націоналістами. Натомість Терехов "махає шашкою" господарника й демонструє, що є наступником Кернеса.

Реклама на імені Кернеса, вочевидь, працює. Різні соціологічні опитування дають цим двом кандидатам від 30 до 40% підтримки.

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Хто ще може виграти вибори у Харкові

У перших 5 кандидатів політологи бачать також нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Фельдмана, ексголову Харківської ОДА та нардепку Юлію Світличну та проросійського політика Євгена Мураєва.

Щоправда, жоден із них поки офіційно не оголосив про намір іти на вибори. За результатами попередніх виборів у жовтні, третім після Кернеса був представник "Слуги народу". Однак від цьогорічних мерських виборів президентська партія відмовилася.

Тут 2 головні причини: це відсутність продуктивного лідерства в Харківському регіоні від "Слуги народу" і небажання Офісу Президента на національному рівні ані зазнавати поразки, ані підставлятися під негативні політичні технології,

– зазначила політологиня Юлія Біденко.

На цьогорічних перегонах харків'яни вперше могли б отримати єдиного проукраїнського кандидата. Через праймеріз ним став ексазовець та голова харківського осередку Нацкорпусу Констянтин Немічєв.

Чи боротиметься за крісло мера Аваков

Однак після висування від "Європейської Солідарності" Олександра Скорика, ідея з єдиним кандидатом провалилася. Утім інтригою залишається, чи боротиметься за крісло мера ексміністр МВС, а до того голова Харківщини Арсен Аваков. Адже чутки про це пішли одразу після його відставки.

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Однак на думку Чаленка, Аваков не балотуватиметься на посаду мера. Крім того, в Офісі Президента нібито симпатизували Терехову через Авакова. "Я все-таки розглядав би для Авакова посаду на загальнонаціональному рівні", – додав він.

За оцінкою експертів, Харкову слід чекати на 2 тури виборів. Перемоги у першому, як то було з Кернесом, не варто очікувати. Водночас прогнозують і рекордно низьку явку.