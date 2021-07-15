Аваков не планує балотуватися у мери Харкова, – ЗМІ

Арсен Аваков не планує балотуватися на посаду міського голови Харкова. Позачергові вибори Верховна Рада призначила на 31 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до колишнього міністра внутрішніх справ.

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Ніяких планів балотуватися у мери Харкова Аваков не має,

– сказав співрозмовник.

Варто зазначити, що раніше "слуга" Олександр Корінєнко заявляв, що не бачить кращого кандидата на посаду мера Харкова, ніж Арсен Аваков.

Відставка Авакова з посади глави МВС

Аваков написав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ 13 липня.

Верховна Рада 15 липня підтримала його звільнення – "за" проголосував 291 нардеп.

Президент вже запропонував на посаду глави МВС "слугу" Дениса Монастирського.

Позачергові вибори мера Харкова стали можливими після того, як Геннадій Кернес, якого переобрали міським головою, помер.

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Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу