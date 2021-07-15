Аваков не планує балотуватися у мери Харкова, – ЗМІ

15 липня 2021 , 18:48
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Джерело:

"Інтерфакс-Україна"

Арсен Аваков не планує балотуватися на посаду міського голови Харкова. Позачергові вибори Верховна Рада призначила на 31 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до колишнього міністра внутрішніх справ.

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Ніяких планів балотуватися у мери Харкова Аваков не має,
– сказав співрозмовник.

Варто зазначити, що раніше "слуга" Олександр Корінєнко заявляв, що не бачить кращого кандидата на посаду мера Харкова, ніж Арсен Аваков.

Зверніть увагу!  Позачергові вибори мера Харкова стали можливими після того, як Геннадій Кернес, якого переобрали міським головою, помер.

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Автор: Олег Васьків