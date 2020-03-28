Хто замінить Авакова, якщо він захворіє на коронавірус

Якщо голова МВС Арсен Аваков захворіє на COVID-19, то його замінить перший заступник Сергій Яровий. Зараз Яровий перебуває на "запасному командному пункті".

Аваков контактував з начальником поліції Києва Олександром Крищенком, у якого діагностували коронавірус. Проте протягом останнього місяця вони спілкувались лише телефоном. Про це сам голова МВС розповів в інтерв’ю виданню "The Бабель".

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Аваков зазначив, що Ярового попередили про можливе призначення. Саме тому в МВС ужили заходів, щоб уникнути потенційного одночасного зараження очільника відомства та його заступника.



Глава МВС повідомив, що Крищенко міг заразитись, коли спілкувався з українцями з потягу "4 столиць" 23 березня.

Він не їздив по Куршевелям, він і члени його сім'ї кілька місяців не були за кордоном. Ми припускаємо, що він заразився після прибуття до Києва поїзду "4 столиці" з Латвії. Кілька годин ми тримали поїзд на вокзалі, тому що там була проблема із зараженими людьми, а Крищенко на місці намагався "розрулити" ситуацію,

– розповів Аваков.

Що відомо про зараження Крищенка

Коронавірус у Андрія Крищенка підтвердили 27 березня.

Стан начальника київської поліції – задовільний. Він продовжує працювати дистанційно. Коло контактних осіб встановили, їхній стан – під контролем медиків.

Загалом COVID-19 діагностували в трьох поліцейських та одного курсанта.

У столиці на коронавірус занедужали 74 людини.



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