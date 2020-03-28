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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Хто замінить Авакова, якщо він захворіє на коронавірус

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      Авакова у разі зараження коронавірусом замінить Яровий / GettyImages

      Якщо голова МВС Арсен Аваков захворіє на COVID-19, то його замінить перший заступник Сергій Яровий. Зараз Яровий перебуває на "запасному командному пункті".

      Аваков контактував з начальником поліції Києва Олександром Крищенком, у якого діагностували коронавірус. Проте протягом останнього місяця вони спілкувались лише телефоном. Про це сам голова МВС розповів в інтерв’ю виданню "The Бабель".

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      Аваков зазначив, що Ярового попередили про можливе призначення. Саме тому в МВС ужили заходів, щоб уникнути потенційного одночасного зараження очільника відомства та його заступника.

      Глава МВС повідомив, що Крищенко міг заразитись, коли спілкувався з українцями з потягу "4 столиць" 23 березня.

      Він не їздив по Куршевелям, він і члени його сім'ї кілька місяців не були за кордоном. Ми припускаємо, що він заразився після прибуття до Києва поїзду "4 столиці" з Латвії. Кілька годин ми тримали поїзд на вокзалі, тому що там була проблема із зараженими людьми, а Крищенко на місці намагався "розрулити" ситуацію,
      – розповів Аваков.

      Що відомо про зараження Крищенка

      • Коронавірус у Андрія Крищенка підтвердили 27 березня.
      • Стан начальника київської поліції – задовільний. Він продовжує працювати дистанційно. Коло контактних осіб встановили, їхній стан – під контролем медиків.
      • Загалом COVID-19 діагностували в трьох поліцейських та одного курсанта.
      • У столиці на коронавірус занедужали 74 людини.

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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Новини політики Поліція Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
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