Хто замінить Авакова, якщо він захворіє на коронавірус
Якщо голова МВС Арсен Аваков захворіє на COVID-19, то його замінить перший заступник Сергій Яровий. Зараз Яровий перебуває на "запасному командному пункті".
Аваков контактував з начальником поліції Києва Олександром Крищенком, у якого діагностували коронавірус. Проте протягом останнього місяця вони спілкувались лише телефоном. Про це сам голова МВС розповів в інтерв’ю виданню "The Бабель".
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Аваков зазначив, що Ярового попередили про можливе призначення. Саме тому в МВС ужили заходів, щоб уникнути потенційного одночасного зараження очільника відомства та його заступника.
Глава МВС повідомив, що Крищенко міг заразитись, коли спілкувався з українцями з потягу "4 столиць" 23 березня.
Він не їздив по Куршевелям, він і члени його сім'ї кілька місяців не були за кордоном. Ми припускаємо, що він заразився після прибуття до Києва поїзду "4 столиці" з Латвії. Кілька годин ми тримали поїзд на вокзалі, тому що там була проблема із зараженими людьми, а Крищенко на місці намагався "розрулити" ситуацію,
– розповів Аваков.
Що відомо про зараження Крищенка
- Коронавірус у Андрія Крищенка підтвердили 27 березня.
- Стан начальника київської поліції – задовільний. Він продовжує працювати дистанційно. Коло контактних осіб встановили, їхній стан – під контролем медиків.
- Загалом COVID-19 діагностували в трьох поліцейських та одного курсанта.
- У столиці на коронавірус занедужали 74 людини.