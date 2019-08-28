Аваков може залишитися на посаді: чому українці проти і за якої умови цьому не статися

28 серпня під Офісом Президента України вчергове збирались активісти, які виступають проти того, щоб Міністерство внутрішніх справ продовжував очолювати Арсен Аваков. Зокрема, це пов’язано з нещодавніми заявами про те, що інших кандидатур на цю посаду нібито не розглядають. Чому суспільство проти, за яких умов активісти будуть почуті та чому акція – вигідна для нової влади?

За яких умов Аваков може позбутися крісла міністра?

Наразі, не дивлячись на чутки про те, що Аваков має значні шанси залишитися на посаді, експерти оцінюють його шанси як "50 на 50". Зокрема, відповідь на це питання залежить від сьогоднішньої акції під ОПУ. Точніше – від її масштабів та кількості присутніх українців.

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Водночас, значний суспільний спротив може зіграти на руку "Слузі народу", які швидше бажали б бачити очільником МВС близьку до політичної сили людину.

Так, як пояснив 24 каналу політичний аналітик Дмитро Купира, зараз українці можуть проявити чіткий сигнал того, що не хочуть бачити міністром людину, яка не здатна продовжити реформувати підконтрольне йому міністерство і забезпечити безпеку для громадян. Зокрема, тут мається на увазі передусім те, що замовників багатьох нападів та вбивств активістів досі не знайшли.

Аваков, контролюючи міністерство, має неабиякий вплив. І не через те, що має суспільну підтримку чи через те, що він – професіонал своєї справи. А просто тому, що він фактично каже: "От дивіться, я зараз контролюю МВС і в моїх руках перебувають професійно озброєні люди. Тому я можу або підтримувати порядок і вашу безпеку, або я можу створити з цими людьми вам проблему",

– пояснив експерт.

Ситуація, коли міністр може так поводитися з суспільством та з політиками, які зараз отримали мандат довіри, не є прийнятною.



Відставки Авакова вимагали після вбивства поліцейськими хлопчика / 24 канал

Дмитро Купира пояснює: якщо людей на акцію вийде досить багато і це посилить резонанс, тоді "Слузі народу" буде легше сказати, що "ми ніби й хотіли, але ж ти сам бачиш, що тебе не сприймає суспільство і ти не зможеш працювати, тому давай замінимо". Тому що зараз все виглядає так, що Аваков "дотискає" "Слугу народу", щоб продовжити свою роботу.

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Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала у коментарі 24 каналу зазначив, що Аваков також не вписується в той формат, який був озвучений Володимиром Зеленським і основними спікерами й керівниками партії "Слуга народу" стосовно того, як вони будуть формувати новий уряд.

Йшлося про технократичність уряду. А Аваков – людина з політичним призначенням, і він сам неодноразово говорив, що він – політик,

– пояснив він.

Експерт переконаний: заява про те, що Аваков нібито може залишитися, насправді може бути "кулею" для того, щоб подивитися на реакцію. І в результаті ми побачимо ступінь впливу Ігоря Коломойського на Володимира Зеленського. Якщо Аваков залишиться – це буде говорити про те, що цей вплив – дуже суттєвий.

Крім того, за його словами, не виключено, що акція – скерована певною групою з команди Зеленського.

Зараз насправді ми є свідками того, як борються різні групи впливу нової влади. Якщо вийде багато людей, Зеленський скаже: "От бачте, я не можу не прислухатися…". І, в принципі, все логічно. У такий спосіб, скажімо, стосунки з Коломойським не будуть зіпсовані відмовою, бо буде аргумент, чому він цього не зробив,

– розповів Бала.

У силу того, що є одноосібна більшість, "Слуга народу" міністром внутрішніх справ може призначити фактично будь-кого. Експерти переконані: швидше за все, насправді є кандидати на цю посаду і вони передусім мають бути комфортними для Володимира Зеленського. А конкретне прізвище спокійно можуть назвати в останній момент.

Якими провалами запам’ятався Аваков?

Низка нерозкритих вбивств активістів

Йдеться передусім про вбивства Павла Шеремета, Ірини Ноздровської та Катерини Гандзюк, замовників яких досі не покарано.

Журналіста Павла Шеремета вбили вранці 20 липня 2016 року у центрі Києва. Автомобіль, за кермом якого він їхав, було підірвано. Не дивлячись на значний суспільний та міжнародний резонанс, справа про вбивство Павла Шеремета залишається нерозкритою: ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановлено.

Правозахисницю Ірину Ноздровську вбили у грудні 2017 року. 1 січня 2018 року її тіло знайшли в річці у Вишгородському районі Київської області.

Поліція затримала Юрія Россошанського. Він зізнався у скоєнні злочину. Однак у суді свою провину не визнав. Дружина підозрюваного зазначила, що він залишив дві записки, в яких йдеться про те, що чоловік не вбивав Ноздровську, але візьме провину на себе, щоб це не позначилося негативно на його родині. Обухівський районний суд присудив Россошанському сім років позбавлення волі без права на амністію та 600 тисяч гривень компенсації батькам.

31 липня 2018 року у Херсоні активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою, 4 листопада вона померла в лікарні. 5 серпня 2019 року набув чинності вирок п’ятьом звинуваченим у злочині. Підбурювач Сергій Торбін отримав 6 років 6 місяців, виконавець Микита Грабчук – 6 років, спільники Володимир Васянович і В’ячеслав Вишневський – по 4 роки, Віктор Горбунов – 3 роки позбавлення волі.

Що відомо про вбивство Гандзюк: відео

Смерть Сашка Білого

У 2014 році активісти звинуватили очільника МВС у смерті українського націоналіста Сашка Білого (Олександр Музичко) і вимагали його відставки. У кінці лютого 2014 року Музичко обіцяв "повісити як собаку" Арсена Авакова і, якщо "його люди" приїдуть на територію Рівненської області затримувати його, то він їх знищить. 25 березня 2014 року стало відомо про смерть Музичка: його вбили двома пострілами у серце. Рівненська міська рада назвала це вбивство політичним і закликала Арсена Авакова подати у відставку.

"Рюкзаки Авакова"

Очільник МВС "засвітився" також у корупційному скандалі, який відомий за назвою "справа про рюкзаки Авакова". Так, 2015 року МВС закупило п’ять тисяч наплічників для Національної гвардії. Їхня вартість була завищеною, а якість не відповідала стандартам. У результаті держава зазнала збитків у розмірі понад 14 млн грн. На початку листопада 2017 року представники НАБУ затримали підозрюваного у цій справі Олександра Авакова (сина очільника МВС).

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Однак у липні 2018 року справу було закрито. Інший підозрюваний, представник фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків Володимир Литвин, нібито зізнався у шахрайстві та підробці документів і взяв провину на себе. 23 серпня Солом'янський суд Києва скасував арешт квартир, двох машиномісць та акцій Олександра Авакова. 30 серпня суд повернув Центру протидії корупції скаргу на закриття "справи рюкзаків".

Як зі "справи рюкзаків" поступово виводили ключових підозрюваних: відео

Провал реформи правоохоронних органів в цілому

Протягом останніх 5 років також проводили низку протестів, спричинених провалом реформи. Мітингувальники пояснювали свої дії тим, що підпали машин, побиття та напади на активістів довели, що злочинність зростає через бездіяльність поліції. А переважна більшість справ такого характеру не просуваються взагалі. Лише за останні два роки в Україні скоїли понад півсотні нападів на активістів та журналістів.

Стрілянина у Княжичах

У грудні 2016 року під час спецоперації Нацполіції та корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) із затримання грабіжників у селі Княжичі сталася стрілянина, під час якої загинули п'ятеро правоохоронців. Через стрілянину між представниками різних підрозділів МВС міністра Арсена Авакова закликали подати у відставку.

У серпні 2017 року ГПУ повідомила про підозру трьом представникам Нацполіції. Їх звинуватили у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, умисному вбивстві та у замаху на умисне вбивство.

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Вбивство Кирила Тлявова поліцейськими

31 травня у Переяславі-Хмельницькому (Київська область) 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови. У дитину стріляли двоє п'яних поліцейських: старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Їх затримали.

У хлопчика був повністю роздроблений череп, витягнути кулю лікарі так і не змогли. Увечері 3 червня дитина померла. Правоохоронцям загрожує ув'язнення від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення.



Через що раніше вимагали відставки Авакова?