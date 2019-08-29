Аваков на посаді міністра МВС: чому він залишиться за нової влади та що йому завадить це зробити

Сьогодні експерти оцінюють шанси Арсена Авакова залишитися на посаді міністра внутрішніх справ, як "50 на 50". Водночас фахівці підкреслюють, що у пропрезидентській "Слузі народу" хотіли б бачити на очільником МВС близьку до політичної сили людину. Але Аваков робить і робитиме все, аби залишитися.

За словами політичного аналітика Дмитра Купири, зараз українці можуть проявити чіткий сигнал того, що не хочуть бачити міністром людину, яка є не здатною продовжити реформування підконтрольного йому міністерства та забезпечити безпеку для громадян. Експерт пояснює, що в Україні сталося багато нападів і вбивств активістів, натомість замовників не знайшли ще досі.

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Аваков, контролюючи міністерство, має неабиякий вплив. І не через те, що має суспільну підтримку чи через те, що він – професіонал своєї справи. А просто тому, що він фактично каже: "От дивіться, я зараз контролюю МВС і в моїх руках перебувають професійно озброєні люди. Тому я можу або підтримувати порядок і вашу безпеку, або я можу створити з цими людьми вам проблему",

зауважив Купира.

Водночас експерт підкреслює, ситуація, коли міністр може так поводитися з суспільством та з політиками, які зараз отримали мандат довіри, не є прийнятною.

Він додає: якщо людей на акцію вийде досить багато та це посилить резонанс, тоді "Слузі народу" буде легше сказати, що "ми ніби й хотіли, але ж ти сам бачиш, що тебе не сприймає суспільство та ти не зможеш працювати, тому давай замінимо". Однак, зараз все є схожим до того, що Аваков "дотискає" "Слугу народу", аби продовжити свою роботу.

За інформацією ЗМІ, наразі президент Володимир Зеленський ще роздумує на тим, чи залишати Авакова на посаді міністра внутрішніх справ і навіть розглядає чотири кандидатури людей, які можуть замінити опального чиновника. Як наголосив гарант, він хоче бачити на цій посаді нове обличчя, але водночас його цікавлять і професійні якості міністра.



Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу