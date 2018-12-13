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      Аваков не прийшов на допит до ГПУ у справі "замаху" на Януковича – ЗМІ

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      Аваков не прийшов на допит до ГПУ у справі "замаху" на Януковича
      Аваков не прийшов на допит до ГПУ у справі "замаху" на Януковича / rian.com.ua

      Голова МВС Арсен Аваков мав давати свідчення у Генпрокуратурі у справі про нібито замах на екс-президента України Віктора Януковича у Харкові.

      Про це повідомляє Громадське.

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      "Його не було", – сказав начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

      У Генпрокуратурі не вказали причини, за якою міністр Арсен Аваков не з'явився на допит. Проте зазначили, що його викличуть на допит повторно. Крім того, коли відбудеться цей допит у Генпрокуратурі також не повідомили.

      Нагадаємо, що колишній охоронець президента-втікача Віктора Януковича Сергій Бернацький розповів, що на екс-гаранта готували замах.

       

      Теги: Новини України Арсен Аваков Віктор Янукович ГПУ Новини Харкова
      Джерело: 24 Канал
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