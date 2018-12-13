Аваков не прийшов на допит до ГПУ у справі "замаху" на Януковича – ЗМІ

Голова МВС Арсен Аваков мав давати свідчення у Генпрокуратурі у справі про нібито замах на екс-президента України Віктора Януковича у Харкові.

Про це повідомляє Громадське.

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"Його не було", – сказав начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

У Генпрокуратурі не вказали причини, за якою міністр Арсен Аваков не з'явився на допит. Проте зазначили, що його викличуть на допит повторно. Крім того, коли відбудеться цей допит у Генпрокуратурі також не повідомили.

Нагадаємо, що колишній охоронець президента-втікача Віктора Януковича Сергій Бернацький розповів, що на екс-гаранта готували замах.