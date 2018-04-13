Аваков озвучив кількість російських бойовиків і техніки на окупованому Донбасі

За даними МВС України, на сьогодні на тимчасово окупованих територіях Луганщини і Донеччини перебувають 35,5 тисячі членів воєнізованих формувань з числа кадрових російських військових, найманців і місцевого населення.

Про це під час 11-го Київського форуму з безпеки розповів глава МВС України Арсен Аваков, повідомляє "Укрінформ".

"Під виглядом воєнізованих формувань, так званих "ДНР" і "ЛНР" (розташовані) корпуси, приписані до 8-ої армії Південного військового округу Збройних сил РФ. Вони складаються з кадрових військовослужбовців ЗС РФ, найманців і частини місцевого населення. Склад цих сил на окупованих територіях – 35,5 тисячі тільки на Донбасі", – розповів Аваков.

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Міністр також розповів, що в арсеналі російських бойовиків є 478 танків, 848 бронемашин, 750 артилерійських систем і мінометів, 208 реактивних систем залпового вогню, 363 протитанкові засоби, 419 засобів протиповітряної оборони.

І це не сепаратисти, не "повстанці", і купили цю зброю вони не у військторзі, який захопили при агресії. І кількість бронетанкових сил тут, нехай вибачить мене британський міністр, більша, ніж у Великій Британії,

– наголосив Аваков.

До слова, раніше СБУ повідомила, що група в оточені президента Росії Володимира Путіна займається створенням передумов для введення військ РФ в Україну вже восени 2018 року.