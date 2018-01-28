Аваков пояснив, як він працює з Дєєвою після її звільнення

Звільнена з посади заступника міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва працює радником очільника МВс на громадських засадах.

Про це розповів сам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє "Радіо Свобода".

"Вона (Дєєва, – 24) зараз працює радником міністра на громадських засадах", – сказав Аваков 27 січня на колегії МВС та запросив Дєєву на трибуну.

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Вона виступила з доповіддю про гендерну політику в поліції й закликала посилити забезпечення прав жінок у правоохоронних органах.