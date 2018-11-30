Аваков пропонує посилити заходи безпеки на Одещині

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує вжити додаткових заходів безпеки в Одеській області у зв'язку із ще декількома інцидентами, які там трапились.

Аваков висунув пропозицію на нараді щодо обороноздатності 30 листопада, і Президент Петро Порошенко її підтримав.

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Додаткові заходи безпеки будуть запроваджені через напад на лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, здійснений 28 листопада, та ще одну сутичку на будівництві, яка сталась у зв'язку із забудовою на Гагарінському плато вранці 30 листопада.

За словами очільника МВС, в Одесі стався конфлікт на одному із будівельних майданчиків.

Було затримано 17 осіб. Пропоную обговорити додаткові заходи по Одесі та посилити присутність правоохоронців в регіоні,

– заявив Аваков.

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У відповідь на це Петро Порошенко сказав, що повністю підтримує пропозицію міністра та доручив терміново підготувати і внести пропозиції.

У рамках прийняття рішень по режиму воєнного стану, зокрема й цієї наради, обов’язково посилимо нашу присутність в Одеській області для забезпечення по рядку,

– зазначив Президент Петро Порошенко.

Також Аваков наголосив, що запровадження воєнного стану не торкнеться цивільних. Усе робиться для забезпечення безпеки громадян.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада, в Одесі на лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка був здійснений напад. 30 невідомих людей напали на Гриценка та його однопартійців, закидавши їх яйцями та завдавши тілесних ушкоджень. Наразі 5 нападників затримані. Стосовно ще 12 будуть прийняті процесуальні рішення, проте які саме – Аваков не уточнив.



Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко прокоментував напад, який невідомі скоїли на нього та його однопартійців в Одесі. Політик також додав, що "замовника шукати не треба, він відомий".